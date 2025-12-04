Senado discute Ley de Aguas: aprueba saltar comisiones y llevarla directo al pleno

El Senado de la República recibió este jueves el dictamen de la Ley General de Aguas y decidió acelerar su trámite mediante un procedimiento de urgencia que prescinde del análisis en comisiones.

Con 83 votos a favor y 27 en contra, la coalición de Morena, PT y PVEM logró que el proyecto fuera declarado de “urgente resolución”, apenas horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara tras un debate que se prolongó durante 24 horas. La minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria vespertina del Senado.

La decisión mayoritaria eliminó la primera lectura del dictamen y dispensó los trámites legislativos ordinarios, según confirmó la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

Esta acción permitió que la iniciativa saltara el proceso de comisiones y quedara lista para su discusión inmediata en el pleno.

Legisladores de oposición denunciaron lo que llamaron un “fast track legislativo” y advirtieron que un tema de tal trascendencia requiere análisis técnico especializado. Los opositores argumentaron que omitir la revisión en comisiones impide el estudio detallado que una ley de esta naturaleza demanda.

Por la mañana, antes de recibir el dictamen, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que el Senado aplicaría un procedimiento exprés que omitirá el trámite en comisiones.

La medida busca concluir un debate que ha generado movilizaciones de agricultores en todo el país, mientras el legislador tabasqueño acusa que detrás de las protestas hay “acaparadores de agua” y “muchos intereses políticos”.

El también coordinador de Morena en el Senado descartó reunirse con líderes de productores agrícolas antes de la votación, a pesar de que algunos le ofrecieron retirar bloqueos a cambio de un encuentro.

“Al término de nuestra discusión y votación, yo podré tener oportunidad de platicar con ellos, pero mientras no”, declaró.

López Hernández respaldó la rapidez del proceso argumentando que “ya ha sido discutida” en la Cámara baja y que se atendieron demandas como la sucesión de derechos.

Sin embargo, reconoció que persisten inconformidades: “Detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos. Los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas; hay mucha manipulación política en ello”.

El legislador convocó a sus compañeros a regresar a sus distritos para “socializar la ley” una vez aprobada, reconociendo implícitamente el descontento en diversos sectores. “Yo creo que ya fueron atendidas todas las demandas”, insistió, aunque aceptó la existencia de protestas.

“Sí hay mexicanos que tienen concesiones, que digamos que son buenos mexicanos, no como estos buitres que se aprovecharon de los cargos en el gobierno federal para auto otorgarse concesiones para el uso, el manejo y la distribución del agua”, concluyó.

