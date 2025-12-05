La Segob llama al diálogo; bloqueos, sin razón, dice





La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que los bloqueos que productores agrícolas de Chihuahua mantienen en puentes internacionales de la frontera norte carecen de justificación, toda vez que sus planteamientos sobre la Ley de Aguas Nacionales ya fueron considerados.

En un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado a desbloquear los cruces fronterizos ante las afectaciones que los manifestantes provocan a la ciudadanía, el comercio y el tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos.

Reiteró su apertura al diálogo y precisó que “ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales”, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

7 estados del país siguen con bloqueos por agricultores

Además, anunció la instalación de mesas permanentes para atender las dudas que surjan durante el proceso legislativo.

El Gobierno federal desmintió categóricamente uno de los principales temores de los agricultores chihuahuenses: “De ninguna manera se retirarán concesiones de agua”. La Segob y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfatizaron que la iniciativa de ley busca “evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua”, sin afectar los derechos ya otorgados.

Ante el impacto de las protestas, que han interrumpido actividades esenciales en la región fronteriza, la Secretaría de Gobernación instó a los manifestantes a “evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias”.

Agricultores y trabajadores del campo de la región noroeste del estado de Chihuahua mantienen este jueves los bloqueos de las aduanas en los puentes fronterizos Córdova de las Américas, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez, donde impiden el paso de tráileres, al mismo tiempo que persiste un cierre parcial de la carretera 45, tramo Delicias-Camargo, por productores de la región sur de la entidad.

También hay presencia de manifestantes en la garita San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera entre Ciudad Juárez y el condado de Doña Ana, Nuevo México, así como un bloqueo total de la línea ferroviaria “A”, México-Ciudad Juárez, cruce a nivel de la placa kilométrica A-1489+412, en Saucillo.