Políticos con agua

Fueron dos exgobernadores panistas, hoy senadores de la República, los que anunciaron que tienen concesiones de agua. Lo hicieron, nos cuentan, como para vacunarse ante la posibilidad de ser exhibidos en medio del debate por la nueva Ley de Aguas con la que se busca meter orden ante acciones de acaparamiento y sobreexplotación. Francisco Ramírez Acuña, quien gobernó Jalisco, explicó ayer que su concesión fue tramitada de manera legal cuando él no era funcionario. “Si hubiera y si encuentran alguna irregularidad, que me la cancelen”, sostuvo. Por su parte, el exmandatario guanajuatense Miguel Márquez refirió poseer dos concesiones, una heredada de su padre y otro registro de un pozo de un rancho de su madre. Nos dicen que bien valdría que la gran cantidad de políticos y no sólo del PAN, porque parece haber de todos los partidos, incluido Morena, den el primer paso a la transparencia y en su caso a la regularización, porque si no, ya con la nueva ley, ¡aguas!

