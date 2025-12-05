Presidenta ve una “andanada de calumnias” contra la 4T

Tras señalar que en tiempos recientes se ha enfrentado a una “andanada de calumnias”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la movilización a la que convocó para este sábado será para “defender lo logrado” desde hace siete años con la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación al Gobierno.

“Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo, porque Gobierno y pueblo somos lo mismo, queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia, por las libertades verdaderas. Somos el movimiento de la Cuarta Transformación”, dijo.

EL Dato: En redes sociales se convocó a la “Marcha del Tigre”, que saldrá el sábado del Ángel de la Independencia a las 09:00 h rumbo al Zócalo, en apoyo a la Presidenta y la 4T.

En un video compartido en redes sociales comentó que a siete años de “transformación” en el país, con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la población es más consciente y es por eso que el sábado, el llamado es asistir para “defender” los avances que, considera, ha habido en el país.

“Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Éste es el México de la Cuarta Transformación. Los invito este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. Siete años de transformación, 7 años de conquistas”, dijo.

Previamente, durante su conferencia en Palacio Nacional descartó que el expresidente López Obrador vaya a acudir, al recordar que en su video publicado la semana pasada aclaró que únicamente volvería al escenario político si viera riesgos de un golpe de Estado o la necesidad de defender la democracia.

El Tip: de acuerdo con datos del Coneval y el Inegi, entre 2018 y 2024 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en el país.

“Es abierta la invitación, pero además, él dijo bajo qué tres preceptos iba a salir a la calle. Y no, pues no. Ni hay golpe de Estado, está en la defensa, nuestra soberanía no está en riesgo”, afirmó.

También aclaró que ella no marchará desde otro punto, sino que únicamente saldrá a emitir su mensaje.

“No, es concentración. Hay muchas marchas que van a llegar, lo he visto en las redes: jóvenes y otros se están organizando para llegar desde algún punto, pero, en mi caso, vamos nada más aquí al Zócalo”, aclaró.

En cuanto al mensaje que dará frente a Palacio Nacional, destacó que hablará de lo que se ha “conquistado” estos siete años y lo que viene a futuro, entre lo cual habló de que también hay retos por enfrentar.

“¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación? ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque, como lo he dicho: “no es que nosotros hayamos dejado de luchar.

“Antes luchábamos porque se transformara el país, porque cambiara el Gobierno; y ahora, desde el Gobierno seguimos luchando para transformar a México todos los días, con otros instrumentos, con otros mecanismos, pero tenemos que seguir con la unión entre pueblo y Gobierno que nos permita seguir avanzando”, dijo.

Destacó que entre los resultados de este periodo está la salida de la pobreza de 13.5 millones de mexicanos, pese a lo cual afirmó que aún hay tareas por hacer.

También abordará los principios del movimiento y la forma en que se gobierna desde la 4T, entre lo que subrayó la austeridad, la humildad, el combate a la corrupción y la defensa de la soberanía del país.