Asisten más de 600 mil a evento de Sheinbaum en el Zócalo: Segob CDMX; concluye con saldo blanco

Más de 600 mil asisten al Zócalo para escuchar mensaje de Sheinbaum.

Más de 600 mil personas asistieron al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino este sábado, el cual, además, concluyó con saldo blanco, según informó la Secretaría de Gobernación capitalina (Secgob).

A través de una tarjeta informativa, la dependencia capitalina remarcó que “más de 600 mil personas se congregaron en el centro de la ciudad provenientes de todas las entidades el país y de las 16 alcaldías” para el evento que encabezó la presidenta para conmemorar siete años del inicio de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

La Secgob destacó que el evento concluyó con “saldo blanco” y que el evento se caracterizó por “el entusiasmo y el apoyo ciudadano hacia el proyecto nacional”.

Asimismo, enfatizó que se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona centro de la Ciudad de México, así como un operativo vial para facilitar la movilidad peatonal.

“Para el desarrollo del evento se implementó un amplio dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas dependencias capitalinas quienes realizaron recorridos preventivos, monitoreo permanente y acciones de acompañamiento a las y los asistentes”, escribió la dependencia.

“De manera paralela, se puso en marcha un operativo vial en el primer cuadro de la ciudad para facilitar la movilidad peatonal y garantizar accesos controlados. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes escalonados, desvíos y apoyo a peatones, contribuyendo a que los flujos hacia el Zócalo se desarrollaran sin contratiempos”, abundó.

Claudia Sheinbaum en el Zócalo ı Foto: Especial

La Secgob concluyó que gracias a estos operativos, “la concentración transcurrió en orden, con saldo blanco y sin incidentes”.

Durante su mensaje en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que México avanza con dignidad y justicia gracias a los resultados consolidados de la Cuarta Transformación.

Asisten más de 600 mil al Zócalo para escuchar mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Presidencia

Destacó que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024 y que el país se ubica como el segundo menos desigual del continente. Subrayó el incremento del salario mínimo —de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos para 2026—, la inflación controlada en 3.57 por ciento y el récord de más de 40 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante 2025.

Añadió que se han creado 551 mil empleos formales, el desempleo es de 2.6 por ciento y las reservas internacionales alcanzan 250 mil millones de dólares.

Resaltó también la reducción del 34 por ciento en los homicidios dolosos, los avances en salud y educación, el fortalecimiento laboral y la defensa de la soberanía en la relación con Estados Unidos.

