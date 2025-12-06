Festejo, mensaje y sacrificio

A todo vapor, nos comentan, continuaban ayer los preparativos para la que, se espera, sea una de las concentraciones masivas más importantes del año. Y es que se prevé que miles abarroten hoy el Zócalo para conmemorar 7 años de la llegada al poder de la Cuarta Transformación y también se mande un mensaje tras la marcha de la llamada Generación Z que aglutinó a grupos opositores. Un dato que voces relevantes han estado difundiendo en las últimas horas es el resultado de la encuesta elaborada por Enkoll y El País que da cuenta de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene un respaldo popular del 74%. También en las últimas horas ha trascendido que quienes tendrán que sacar adelante la organización del evento son, entre otros, servidores públicos del gobierno a los que se ha dado instrucciones precisas para que cumplan con la tarea logística de organizar el acomodo de los asistentes, por lo que tendrán que estar en la Plaza de la Constitución desde las tres de la mañana. Uf.