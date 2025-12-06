Góbers felices en el sorteo

Movidísimos, nos comentan, anduvieron los gobernadores de la Ciudad de México, Clara Brugada; de Jalisco, Pablo Lemus, y de Nuevo León, Samuel García, antes, durante y después de la realización del sorteo de la FIFA. A la primera nos comentan, no la arredró la nevada que cayó ayer en Washington y tras recordar las dos inauguraciones que han habido de mundiales en la capital, celebró que nuevamente sea así, ahora con el partido entre México y Sudáfrica, así como recibir el tercer encuentro del Tri contra una selección que se definirá en el repechaje. A Lemus, nos cuentan, se le vio compartiendo con paisanos y promoviendo fuerte los 12 pueblos mágicos de su entidad, la cual, destacó, será sede, en Guadalajara, del partido entre la selección mexicana y la de Corea del Sur. Para nadie pasó desapercibido que traía su camiseta verde. Por cierto, Samuel García no se quedó con las ganas de celebrar que Países Bajos vaya a jugar en Monterrey, porque, dijo, la playera de ese equipo es naranja y tiene como escudo un león. Ahí el dato.