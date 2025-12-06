Posadas 2025: cuántas son, cuándo empiezan y los básicos que nunca fallan

Con la llegada de diciembre, México se prepara para una de sus tradiciones más queridas y, sin duda, una de las más compartidas, las posadas navideñas.

Desde memes sobre la piñata que nunca se rompe, hasta videos de la gente pidiendo posada con luces LED o bailando mientras sostienen ponche caliente, la temporada vuelve a recordarnos por qué este festejo sigue tan vivo.

Pero ¿cuántas posadas son realmente?, ¿por qué se celebran y qué elementos no pueden faltar? Aquí te lo explicamos, con todo el respaldo histórico y cultural de esta tradición.

¿Cuántas posadas son y cuándo inician?

Las posadas son nueve celebraciones consecutivas, que tienen lugar del 16 al 24 de diciembre, la víspera de Navidad.

Su origen se remonta al siglo XVI, cuando en México comenzaron a realizarse las llamadas Misas de Aguinaldo, celebraciones católicas que se extendían durante esos mismos nueve días y que buscaban preparar a los fieles para el nacimiento de Jesús.

Con el paso del tiempo, el festejo salió de los templos y comenzó a realizarse en barrios, casas, patios y calles, mezclando elementos religiosos con fiesta, música y convivencia comunitaria.

¿A qué se deben las posadas?

Cada una de las nueve posadas simboliza un valor espiritual distinto, como la humildad, la fortaleza o la caridad, aunque en la práctica moderna muchas familias y comunidades simplemente mantienen la tradición como un momento de celebración.

La parte central es la representación del peregrinaje de María y José, quienes, según la tradición, buscaron alojamiento en Belén antes del nacimiento de Jesús.

De ahí el famoso canto de “En el nombre del cielo, os pido posada…”, que hoy se escucha en reuniones, escuelas.

Elementos que no pueden faltar en una posada

Entre los elementos indispensables para una posada están las velas o luces, que simbolizan el camino; el ponche caliente, preparado con tejocote, guayaba y caña; los aguinaldos, que suelen incluir dulces o frutas; y, por supuesto, la piñata, tradicionalmente en forma de estrella de siete picos.

Con su mezcla de fe, fiesta y comunidad, las posadas siguen siendo una tradición o bien una costumbre que, lejos de desaparecer, se reinventa con creatividad, año con año.

¿Listo para la primera el 16 de diciembre?

