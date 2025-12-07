Desarticulan célula del CJNG en Chiapas; detienen a 12 y aseguran drogas y arsenal

Autoridades federales y de Chiapas efectuaron la desarticulación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en este estado, tras la detención de 12 personas y el aseguramiento de armas, droga, vehículos y equipo táctico.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que la detención de los 12 presuntos delincuentes se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras un operativo coordinado entre instituciones federales y de Chiapas, incluido el equipo Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL.

A las 12 personas detenidas, “que dijeron pertenecer al CJNG”, se les decomisaron también armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico.

Sin embargo, los detalles de la detención no se han dado a conocer, y se espera que se brinde más información en las próximas horas a través de los canales oficiales del Gabinete de seguridad federal.

De acuerdo con el titular de la SSPC, en esta operación, además de elementos de su dependencia, participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Chiapas la citada fuerza Pakal.

No se difundió nombre o identidad de alguno de los 12 detenidos.

“En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos[,] narcóticos y equipo táctico”, escribió García Harfuch en X.

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, abundó el secretario en redes sociales.

