Mario Delgado entrega 911 títulos UnADM y destaca plataforma SaberesMX SEP

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, durante la toma de protesta de los 911 nuevos egresados de la UnADM.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la Segunda Ceremonia de Entrega de Títulos de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), donde tomó protesta a 911 egresadas y egresados, y afirmó que este logro refleja el compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el derecho pleno a la Educación Superior, ampliándose de esta manera las oportunidades para acceder a una carrera universitaria.

Acompañado de la rectora de la UnADM, Lilian Krazov Appel, Delgado Carrillo destacó la presencia de egresadas y egresados de todas las regiones del país y de distintas naciones del extranjero, quienes cursaron programas como administración, biotecnología, desarrollo comunitario, energías renovables, gestión industrial, matemáticas, nutrición, seguridad pública, telemática y urgencias médicas, entre otros.

Reconoció las historias de esfuerzo de esta generación e invitó a las y los titulados a escribir sus experiencias para integrar un libro colectivo que motive a más mexicanas y mexicanos a continuar sus estudios y aprovechar las oportunidades de la educación pública.

El titular de la SEP resaltó el impulso a la plataforma SaberesMX, diseñada para ofrecer certificaciones, microcredenciales y trayectorias formativas de acceso gratuito y con validez oficial de la SEP, lo que permitirá responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Recordó que, hacia 2030, surgirán más de 190 millones de empleos nuevos, y precisó que habilidades como la autogestión, el dominio tecnológico y la innovación serán esenciales para un futuro que exige aprender de manera permanente y adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes.

En su intervención la rectora de la UnADM, Lilian Krazov Appel, informó que la institución consolida un modelo académico que amplía el acceso a la educación superior mediante programas flexibles y con pertinencia social. Señaló que esta estrategia responde a las necesidades actuales del país y fortalece áreas prioritarias como salud, administración, seguridad pública, desarrollo comunitario, telemática y gestión industrial.

Destacó que la UnADM avanza en procesos de innovación educativa que integran tecnologías abiertas, metodologías digitales y un acompañamiento académico permanente; subrayó que estos elementos permiten mejorar las trayectorias de aprendizaje y brindar servicios con mayor eficiencia.

Krazov Appel señaló que la universidad mantendrá su compromiso con el aprendizaje permanente, la formación ética y la construcción de comunidades seguras e incluyentes; llamó a quienes concluyen sus estudios a sumarse a proyectos que fortalezcan el desarrollo del país, y afirmó que seguirá impulsando oportunidades educativas basadas en la participación, la colaboración y el uso responsable de las tecnologías.

En esta generación egresan estudiantes de 23 programas educativos, quienes culminaron estudios de técnico superior universitario, licenciatura, maestría y especialidad, lo que demuestra la amplitud y solidez de la oferta académica de la UnADM.

Del total de tituladas y titulados, tres corresponden al nivel de técnico superior universitario; 895 a licenciatura; uno a la especialidad en Enseñanza de la Historia de México; y dos a las maestrías en Enseñanza de la Historia de México y Seguridad Alimentaria, lo que consolida la diversidad formativa de la institución.

