Reportan la detención del empresario Mauricio Quintanilla en EU; es dueño de Transportes Unidos Mexicanos

Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, propietario de Grupo TUM (Transportes Unidos Mexicanos), habría sido detenido la semana pasada en California, Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicador Joaquín López-Dóriga, el empresario se encontraba en territorio estadounidense con una visa vencida y al momento de su detención le habrían asegurado droga.

Presuntamente, Mauricio Quintanilla quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino.

Sin embargo, el nombre del empresario no aparece en los registros de los sistemas de localización de detenidos del ICE ni del condado de San Bernardino; además, el portal López-Dóriga Digital retiró la nota en la que reportaba la presunta detención.

En redes sociales, López-Dóriga reportó que Quintanilla cuenta con seis órdenes de aprehensión en México .

