Bolsa acumulada de Melate, Revancha y Revanchita llega a 507.5 mdp.

La bolsa acumulada de Melate, Revancha y Revanchita sigue creciendo y ya asciende a 507 millones 500 mil pesos, por ello, Lotería Nacional invita a seguir participando por la bolsa más grande de este 2025.

El próximo miércoles, 10 de diciembre puedes participar en el sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4146, con 15 pesos juegas por 224.2 mdp del sorteo Melate, con 10 pesos más participas por la bolsa de la Revancha que está en 153.6 mdp y agrega 5 pesos para participar por la Revanchita que tiene 129.7 mdp, sumando un total de 30 pesos que te pueden llevar a ser uno de los tantos ganadores de este sorteo electrónico.

Puedes participar en los puntos de venta alrededor del país, en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería, recuerda que entre más juegas más oportunidades tienes de ganar.

Melate continúa sumado a su historia bolsas acumuladas que generan la emoción de participar y ganar, esta es una excelente y atractiva oportunidad para llevarse un premio que cambia la vida, porque con Lotería Nacional, ganas tú, gana México.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

JVR