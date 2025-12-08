Coahuayana merece paz: alcalde

El presidente municipal de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, expresó su solidaridad a las víctimas del ataque con un coche bomba ocurrido durante la mañana del pasado sábado en las inmediaciones de la Policía Comunitaria, por lo que llamó a la población a mantenerse unida frente a la violencia en la región.

El edil afirmó que el hecho, que dejó cinco muertos y siete heridos, evidencia la necesidad de reforzar las acciones coordinadas para recuperar la tranquilidad del municipio.

El Tip: El PAN escribió en su red X el sábado: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos hace unos momentos en Michoacán y nos solidarizamos con las familias afectadas”.

“Coahuayana merece vivir en paz, merece todo lo bueno que tiene este hermoso municipio”, dijo el edil en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Aguilar Mendoza reconoció el acompañamiento de las autoridades estatales y federales que se desplegaron tras el atentado y aseguró que su administración continúa en colaboración con los tres órdenes de gobierno para que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia.

El edil lamentó la pérdida de vidas humanas y la afectación a familias de la comunidad, a quienes envió su apoyo y deseos de pronta recuperación para los heridos: “Nos mantenemos unidos, solidarios y fuertes con la esperanza de que pronto regrese la paz (...) Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y nos solidarizamos con las familias afectadas”.

El gobierno municipal reiteró que continuará con el trabajo coordinado para evitar que la violencia desestabilice nuevamente al municipio, uno de los más golpeados recientemente por ataques vinculados al crimen organizado.

Tras los hechos, personal de la Fiscalía estatal acudió al sitio en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El gobierno de Michoacán confirmó este domingo que, tras estos hechos, se registró la muerte de cinco personas y siete lesionados a causa de la explosión.

Además, se informó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) quien integrará las indagatorias en una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. Al cierre de esta edición se reportó una personas más fallecida lo que deja 6 decesos.