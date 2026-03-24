EU moviliza portaaviones y prepara maniobras militares con México

México figura entre los países clave en el despliegue militar “Southern Seas 2026”, una operación naval de Estados Unidos que recorrerá América Latina con ejercicios conjuntos y presencia estratégica en aguas internacionales. La misión contempla maniobras con fuerzas mexicanas como parte de un esquema de cooperación regional en seguridad marítima.

Datos de la Cuarta Flota estadounidense señalan que el operativo incluirá actividades con al menos 10 naciones: México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala y Uruguay. La agenda considera ejercicios en altamar, intercambio de capacidades técnicas y acercamientos con autoridades navales de cada país participante.

Como parte de este ejercicio, Washington enviará al portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y al destructor USS Gridley (DDG 101), dos unidades que navegarán alrededor del continente sudamericano. Estas embarcaciones participarán en maniobras tácticas y ejercicios de interoperabilidad con marinas aliadas, incluido el componente naval mexicano.

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El contralmirante Carlos Sardiello, responsable de la Cuarta Flota del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, destacó que “el despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para fortalecer la interoperabilidad y aumentar la capacidad operativa con las fuerzas de países aliados en el ámbito marítimo”.

También subrayó que la misión reafirma “nuestro compromiso firme de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable”.

EU activa maniobras navales con México y países de América Latina ı Foto: Redes sociales

Autoridades estadounidenses señalaron que esta iniciativa busca reforzar la coordinación regional frente a amenazas compartidas, como el tráfico ilícito y otros riesgos en rutas marítimas. La estrategia incluye visitas oficiales a puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, así como encuentros con mandos militares de distintos países.

Con este despliegue, la Armada de Estados Unidos alcanza once ediciones del ejercicio “Southern Seas” desde 2007, como parte de una estrategia continua de presencia naval en América Latina.

El USS Nimitz, eje de la operación, concentra una de las mayores capacidades de proyección aérea a nivel global. Su grupo de combate integra aeronaves F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, helicópteros MH-60 y aviones logísticos, lo que permite ejecutar operaciones complejas en distintos escenarios.

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MSL