Incompleto aumento al salario mínimo, si no se refleja en pensiones de trabajadores: sindicatos

El reciente incremento del 13% al salario mínimo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, fue recibido con buenos ojos por la Federación de Agrupaciones Obreras (FAO) y el Sindicato de Trabajadores de las Artes Gráficas (SITAG-CTM).

Sin embargo, ambas organizaciones advirtieron que este avance “se queda corto” mientras no se atienda el rezago histórico en el monto de las pensiones de los trabajadores retirados.

Iván Navarro Morales, secretario general de la FAO, subrayó que ni el gobierno ni empresarios deben perder de vista la responsabilidad con quienes entregaron su vida laboral al desarrollo del país.

Explicó que, aunque el aumento beneficia a los trabajadores activos, los pensionados, sobre todo los regidos por la Ley de 1973, siguen sin recibir un ingreso equivalente al salario mínimo, pese a que la legislación lo establece como piso mínimo.

Pensionados del IMSS ı Foto: IMSS.

Navarro Morales recordó que existe un vacío crítico: el IMSS no garantiza que los jubilados reciban un monto igual al salario mínimo, y en la práctica muchos reciben cantidades menores.

El también secretario de educación del sindicato señaló que el movimiento obrero espera que el nuevo Poder Judicial atienda la exigencia de garantizar pensiones equivalentes, por lo menos, a un salario mínimo.

“No queremos discutir si es legal o no la UMA y el INPC; como representante de los trabajadores, solo buscamos cuando menos que los trabajadores en retiro obtengan un salario mínimo como pensión”, reiteró.

Con el incremento, el salario mínimo general pasará a 315.04 pesos diarios y en la frontera norte a 440.87 pesos. Pese a ello, los sindicatos insistieron en que el esfuerzo gubernamental por mejorar el bienestar laboral quedará incompleto si no se corrige el rezago que enfrentan los pensionados.

Aumento del salario mínimo ı Foto: Freepik

