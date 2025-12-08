Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de diciembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass en malla o a granel: $24.90 el kilo

Plátano Chiapas: $19.90 el kilo

Frambuesa: $39.90 por 175gr

Mora azul charola chica: $39.90 la charola

Limón agrio: $19.90 el kilo

Jitomate saladett: $24.00 el kilo

Piña miel: $16.90 el kilo

Mandarina: $39.90 el kilo

Cilantro: $8.90 la pieza

Toronja: $29.90 el kilo

Limón sin semilla: $19.90 la pieza

Pepino: $19.90 el kilo

Caña: $29.90 el kilo

Manzana Perón Golden: $34.90 el kilo

Naranja a granel: $19.90 el kilo

Papa Blanca: $27.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

Tortas de papa: $99.00 el kilo

Chuleta ahumada: $114.00 el kilo

Fajitas de pechuga: $135.00 por kilo

Milanesa de pollo congelada: $144.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo

Molida de cerdo: $115.00 el kilo

Molida de res 90/10: $162.00/kg

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza : $199.00 el kilo

Filete de atún fresco: $315.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado Tuny: $33.00 la lata

Pechuga sin piel con hueso: $167.00 el kilo

