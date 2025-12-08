¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de diciembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Aguacate Hass en malla o a granel: $24.90 el kilo
  • Plátano Chiapas: $19.90 el kilo
  • Frambuesa: $39.90 por 175gr
  • Mora azul charola chica: $39.90 la charola
  • Limón agrio: $19.90 el kilo
  • Jitomate saladett: $24.00 el kilo
  • Piña miel: $16.90 el kilo
  • Mandarina: $39.90 el kilo
  • Cilantro: $8.90 la pieza
  • Toronja: $29.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $19.90 la pieza
  • Pepino: $19.90 el kilo
  • Caña: $29.90 el kilo
  • Manzana Perón Golden: $34.90 el kilo
  • Naranja a granel: $19.90 el kilo
  • Papa Blanca: $27.90 el kilo
Verdura fresca
Carnes, Pollo y Pescados

  • Tortas de papa: $99.00 el kilo
  • Chuleta ahumada: $114.00 el kilo
  • Fajitas de pechuga: $135.00 por kilo
  • Milanesa de pollo congelada: $144.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $115.00 el kilo
  • Molida de res 90/10: $162.00/kg
  • Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo
  • Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
  • Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete
  • Filete tilapia: $115.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
  • Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
  • Atún ahumado Tuny: $33.00 la lata
  • Pechuga sin piel con hueso: $167.00 el kilo

