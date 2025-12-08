Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 9 de diciembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 9 de diciembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Aguacate Hass en malla o a granel: $24.90 el kilo
- Plátano Chiapas: $19.90 el kilo
- Frambuesa: $39.90 por 175gr
- Mora azul charola chica: $39.90 la charola
- Limón agrio: $19.90 el kilo
- Jitomate saladett: $24.00 el kilo
- Piña miel: $16.90 el kilo
- Mandarina: $39.90 el kilo
- Cilantro: $8.90 la pieza
- Toronja: $29.90 el kilo
- Limón sin semilla: $19.90 la pieza
- Pepino: $19.90 el kilo
- Caña: $29.90 el kilo
- Manzana Perón Golden: $34.90 el kilo
- Naranja a granel: $19.90 el kilo
- Papa Blanca: $27.90 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Tortas de papa: $99.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $114.00 el kilo
- Fajitas de pechuga: $135.00 por kilo
- Milanesa de pollo congelada: $144.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo
- Molida de cerdo: $115.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $162.00/kg
- Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado Tuny: $33.00 la lata
- Pechuga sin piel con hueso: $167.00 el kilo
