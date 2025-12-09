Adán Augusto reparte casi 7 mil libros de AMLO entre senadores de Morena como ‘regalo navideño’

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, confirmó este martes que distribuyó personalmente alrededor de 100 ejemplares del más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador a cada uno de los 67 legisladores de su bancada, utilizando recursos de su propio bolsillo, en lo que calificó como un obsequio navideño alternativo a los tradicionales pavos y piernas.

La llegada de decenas de cajas del sello editorial del libro “Grandeza” sorprendió a varios legisladores en el recinto senatorial, quienes en un principio desconocían el origen de la inusual entrega que suma más de 6 mil 700 ejemplares, con un valor comercial cercano a los 3 millones de pesos, considerando el precio de librería de 448 pesos por unidad.

“Yo decidí compartirles a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel, y yo les obsequié un determinado número de libros a cada uno” , explicó López Hernández ante la prensa, aclarando que se trata “de recursos propios” y que no se utilizaron fondos “ni del Senado ni del grupo parlamentario”.

El senador tabasqueño justificó su regalo bajo una lógica festiva: “Pues digo, otra costumbre es regalar pierna, pavo y eso, pues yo les regalo los libros” .

Sobre el destino de los ejemplares, el coordinador señaló que cada legislador decidirá libremente qué hacer con ellos: “Algunos van a ir a territorio a entregarlos, otros se los darán a sus representantes en las sesiones, otros a simpatizantes, a amigos”.

La distribución generó confusión inicial entre los propios senadores de Morena. Según López Hernández, “los compañeros ni sabían. Yo les dije, pero no me lo creyeron, y hoy que empezaron a recibirlos decían es que no sé ni cuántos son”.

Las versiones entre los legisladores resultaron contradictorias: mientras algunos aseguraron no haber pagado nada, otros afirmaron haber desembolsado 600 pesos por cada uno de los 200 ejemplares recibidos, y un tercer grupo indicó que los adquirieron para regalarlos como obsequio navideño a la población.

López Hernández reveló, además, que esta no es la primera ocasión en que obsequia libros a su bancada, pues días atrás “mandé de obsequio uno de la Presidenta” , también con recursos personales.

