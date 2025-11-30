Reaparece AMLO en redes sociales para presentar su libro ‘Grandeza’

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales para presentar su nuevo libro titulado Grandeza, el cual aborda el tema de la herencia cultural de los pueblos originarios del país.

A través de una publicación en redes sociales, López Obrador compartió fotografías al lado de ejemplares del libro que escribió. Además, compartió un breve texto y el enlace a un video donde brindó más información de este trabajo y sobre su quehacer personal tras retirarse de la política.

“Mi libro Grandeza [...] se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla”, escribió López Obrador.

“Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”, abundó.

Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

La publicación de Grandeza, a cargo de editorial Planeta, sigue a la de ¡Gracias!, libro en donde López Obrador repasa su trayectoria política, desde su periodo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México hasta su periodo presidencial de 2018 a 2024.

A propósito, en el video, López Obrador narró cómo es su vida desde el retiro en Chiapas. Contó que cada mañana dedica horas a escribir y que evita leer noticias, pues, acusó, es difícil encontrar información de calidad en medio de tanta propaganda de opositores a la Cuarta Transformación.

En el mismo sentido, aseguró que evitó hacer una presentación de este libro mediante una gira nacional en plazas públicas, pues, dijo, esto “estorbaría” a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A propósito, reiteró que está completamente retirado de la política nacional, y celebró la labor de su sucesora, Sheinbaum Pardo, como presidenta de la República.

“Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la vida política, no es una simulación, estoy jubilado”, dijo el exmandatario.

No se han dado más detalles de la distribución, precio y disponibilidad del libro Grandeza, si bien se espera que pronto se encuentre en librerías nacionales.

