Antibióticos pierden en población su efectividad

En México se estima que más del 80 por ciento de la población se automedica, una práctica muy común para tratar síntomas como dolor, fiebre o problemas estomacales con analgésicos y antigripales, y que en la temporada invernal aumenta, y con ello, el peligro de adquirir resistencia bacteriana, considerando que la resistencia a antibióticos se da ya, según la Secretaría de Salud (Ssa) y la UNAM, en casi 60 por ciento de la población.

Christian Mendizabal, médico especialista del Hospital Regional de Guadalajara dijo que entre los medicamentos más comunes de usar se encuentran los analgésicos, antiinflamatorios (como paracetamol, ibuprofeno) y antigripales.

El Dato: SE ESTIMA que la resistencia antimicrobiana está asociada con casi cinco millones de muertes en todo el mundo cada año, según un estudio publicado en la revista The Lancet.

“Son los más comunes y con un aumento considerable en octubre, noviembre y diciembre, cuando los cambios climáticos comienzan a cobrar estragos en la salud. La gente evita ir al médico y se medica por cuenta propia.

“La prevalencia de la automedicación en México es un problema de salud pública y se atribuye a diversos factores, como la percepción de que los síntomas no son graves, la falta de tiempo para acudir al médico, el costo de las consultas y la facilidad de acceso a los medicamentos”, dijo.

Recordó que las autoridades de salud han advertido sobre los graves riesgos de esta práctica, que puede enmascarar enfermedades, causar resistencia a los antibióticos y generar otras complicaciones.

“La resistencia podría superar al cáncer como causa de muerte para 2050, estimando casi cinco millones de muertes globales anuales para ese año y con un impacto clínico ya que se incrementa la severidad y duración de las infecciones, encarece los tratamientos y pone en riesgo procedimientos médicos”, dijo.

La pediatra Zaiden Barrera Cortés explicó que si es grave medicarse como adulto, los riesgos en los menores pueden ser “fatales”, de ello la importancia de acudir con un médico, ante la presencia de síntomas, aunque se puedan considerar pasajeros.

En época invernal, mencionó, las infecciones virales se manifiestan con estornudos, congestión nasal, lagrimeo o tos, y suelen remitir con reposo, hidratación y medicamentos para aliviar los síntomas; en cambio, las bacterianas presentan fiebre persistente y dolor intenso, por lo que requieren valoración médica antes de iniciar tratamiento.

“El uso de antibióticos sin receta contribuye al desarrollo de resistencia bacteriana, es decir, reduce la eficacia de los tratamientos cuando realmente se necesitan. A esto se suma el abuso del paracetamol, uno de los analgésicos más usados en el país, cuyo consumo excesivo o combinado con otros fármacos puede causar daño hepático”, dijo.

La automedicación, añadió, retrasa el diagnóstico y puede enmascarar enfermedades graves y que en la mayoría de los casos virales, el tratamiento adecuado se limita a descanso, buena hidratación y medidas preventivas como el lavado frecuente de manos.

Ambos especialistas añadieron que virus como la influenza, el resfrío común, el sincicial respiratorio y el Covid circulan en mayor medida durante el invierno, por lo que, ante síntomas leves como congestión nasal, estornudos o tos, no se debe tomar antibióticos sin indicación médica.

“Estas enfermedades son causadas por virus y no por bacterias. Evitar el uso indebido de antibióticos es clave para frenar la resistencia antimicrobiana”, señalaron.