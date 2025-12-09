COFEPRIS e INSP firman convenio en materia de investigación contra riesgos sanitarios

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) oficializaron un convenio de colaboración que busca impulsar actividades de investigación, capacitación y cooperación orientadas a la protección contra riesgos sanitarios.

El acuerdo fue firmado por la titular de COFEPRIS, Armida Zúñiga Estrada, y el director del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, durante la Segunda Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario y el Encuentro Nacional de la Calidad, donde estuvieron presentes los 32 titulares estatales de la comisión y las personas responsables de los Laboratorios Estatales de Salud Pública.

En el evento, celebrado en las instalaciones del Centro Analítico y de Ampliación de Cobertura (CCAYAC), Zúñiga Estrada destacó que el convenio permitirá desarrollar cursos de formación, especialización y actualización para personal profesional, técnico y auxiliar.

TE RECOMENDAMOS: Agenda cargada este martes Monreal anticipa día clave para elegir a la Comisión Permanente

Subrayó que el enfoque estará centrado en la prevención y la gestión de riesgos a la salud, acompañados de asesorías especializadas que fortalezcan las capacidades del Sistema Federal Sanitario.

Durante la ceremonia de apertura se dio firma del Convenio Marco de Colaboración entre COFEPRIS y el INSP, con el objetivo de intercambiar conocimientos que faciliten la capacitación continua para la formación de recursos humanos. pic.twitter.com/T9CQhRAbx6 — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 8, 2025

La comisionada también hizo un balance del trabajo realizado en 2025. Entre los avances mencionó la actualización de reglamentos esenciales relacionados con productos y servicios, insumos para la salud, plaguicidas, psicotrópicos y el marco interno de COFEPRIS, con la finalidad de alinearse a estándares internacionales.

Añadió que el Sistema Federal Sanitario llevó a cabo más de 260 mil verificaciones y alrededor de 230 mil determinaciones analíticas en muestras de agua y alimentos. Además, 14 áreas estatales ya cuentan con certificación ISO 9001 y otras cinco están en proceso.

Zúñiga Estrada resaltó el reconocimiento otorgado por la OPS/OMS al modelo regulatorio mexicano y reiteró que COFEPRIS continúa avanzando en su evaluación internacional para integrarse al listado de autoridades regulatorias de referencia de la OMS.

Por su parte, Eduardo Lazcano Ponce afirmó que el INSP es el instituto con mayor impacto científico en México y América Latina, y que su Escuela Nacional de Salud Pública, con 103 años de trayectoria, fortalecerá esta nueva alianza. Al evento asistieron autoridades del Sistema Federal Sanitario y representantes de la OPS/OMS en México.

Celebro la firma del convenio de colaboración entre @COFEPRIS y la Escuela de @SaludPublicaMx del @inspmx, que abrirá nuevas oportunidades para el intercambio técnico y la formación continua de talento especializado. pic.twitter.com/FX46cog4pn — Eduardo Lazcano Ponce (@ELazcanoPonce) December 9, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT