Empleo afiliado al IMSS registra un nuevo récord histórico

De acuerdo con datos oficiales, noviembre de 2025 alcanzó un récord histórico en la cantidad de empleos afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo.

Así lo dio a conocer el titular de esa dependencia, Zoé Robledo, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Es el registro más alto desde que se tiene registro en el IMSS”, afirmó el funcionario.

Además, detalló que, del total de puestos de trabajo, 86.7 por ciento son permanentes; esto equivale a 19 millones 800 mil empleos estables, la cifra más alta al considerar cualquier mes en la historia del Seguro Social.

El Dato: La Presidenta subrayó que, a partir de 2018, comenzó la recuperación salarial y que continuará en el segundo piso de la 4T, con la meta de alcanzar 440 pesos diarios.

Apuntó que en noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos y en lo que va de 2025 se han creado 599 mil puestos de trabajo, que representa una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento; mientras que en los últimos 12 meses, se crearon 194 mil 130 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.9 por ciento.

Zoé Robledo también informó que, del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, nueve millones 229 mil corresponden a mujeres, lo que equivale al 40.4 por ciento del empleo total. En los últimos 12 meses se han creado 98 mil puestos de mujeres que se han sumado al mercado laboral del país.

Destacó que el salario base de cotización es un reflejo de la calidad del empleo, al ser el salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS y que este alcanzó 624.9 pesos diarios, con un incremento en los últimos doce meses de siete por ciento para trabajadores afiliados al Instituto.

“Con el aumento del salario mínimo que anunció hace unos días la Presidenta Claudia Sheinbaum, el salario base de cotización va a seguir creciendo”, señaló.

Informó que, en la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones, presentada el 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló la creación de 600 mil puestos de trabajo remunerados adicionales en el segundo trimestre de 2025, lo que representa 1.3 por ciento más respecto al primero.

Explicó que en el primer trimestre del año se crearon 39.4 millones de empleos remunerados, mientras que en el segundo trimestre fueron 40 millones.

“De acuerdo con esta medición del Inegi, nos arroja que las remuneraciones también se incrementaron. Se tiene un registro de 298 mil 61 millones de pesos respecto al primer trimestre, un incremento del 6.5 por ciento en comparación entre los dos primeros trimestres del año”, resaltó.

En este sentido, el anuncio de Zoé Robledo representa un avance para este sector, ya que México sigue consolidando un crecimiento sostenido en empleo formal, parte de un contexto en el que el IMSS reporta récord histórico de afiliaciones y dijo que “este dinamismo laboral contribuye a fortalecer el sistema de salud pública en México, especialmente en contextos donde la demanda de servicios médicos sigue siendo alta”.

Finalmente, el funcionario dijo que ello muestra que el repunte de noviembre se inserta dentro de una tendencia general de recuperación laboral en México, aunque el sector salud —con sus particularidades— tiene un peso especial en bienestar social.

Tasa de crecimiento ı Foto: Especial

CSP, en lista de personas más elegantes del NYT

Por Claudia Arellano

El periódico estadounidense The New York Times incluyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, que incluye a artistas pop como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Rosalía, al actor Timothée Chalamet, y hasta al Papa León XIV.

“En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención en la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales”, argumentó para incluir a Sheinbaum, una de las pocas figuras fuera del espectáculo presentes en la lista.

El Tip: Otras personalidades en este listado son Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, Cardi B, Pedro Elías Garzón y Rumi.

La relación, dice el diario neoyorkino, incluye figuras que “aparecieron en canchas y alfombras, escenarios y gradas, pantallas grandes y pequeñas. Y todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión” en el mundo. Aunque la lista se limita casi exclusivamente a la cultura estadounidense.

El NYT no ha sido el único en reconocer a la Presidenta de México por su vestimenta. En septiembre, el medio independiente de negocios y diseño Monocle, realizó una publicación llamara “Hilos de poder: Cómo el estilo de los líderes globales moldea su influencia”, en la que centra la discusión en la ropa de líderes políticos y sociales como el Papa León XIV, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

La Presidenta ha llevado prendas con distintivos artesanales de calidad, realizados por diseñadores y artesanos nacionales, como Claudia Vásquez Aquino, quien realizó el vestido color marfil y con bordados florales que utilizó en su toma de protesta.

Publicación en las redes sociales del rotativo neoyorkino. ı Foto: Especial

Otras mujeres que han acompañado el armario presidencial son: Thelma Islas Laguna, Crystel Martínez Torres y Virginia Verónica Arce Arce, quienes confeccionaron el vestido con el que dio el primer grito de Independencia de una mujer como Presidenta de México, el pasado 15 de septiembre de 2025.

También la diseñadora Olivia Trujillo Cortez, quien ha acompañado a la jefa de Estado desde finales de 2022, confeccionó el vestido con el que Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba.

El diario lanzó por primera vez esta lista, mencionando que “el estilo ya no depende únicamente de la ropa, los accesorios o el corte de cabello”, pues este también puede expresarse en la actitud, en la manera en la que una persona influye en la conversación pública o incluso en detalles cotidianos que transmiten identidad.

El diario resaltó que Sheinbaum “ha visibilizado la moda indígena de México al usar prendas bordadas, tejidos artesanales y diseños tradicionales que suelen estar marginados por la moda comercial”.

Para el NYT, este posicionamiento combina estilo, identidad y una declaración política sobre el valor cultural del país y señaló que los elegidos les hicieron cuestionarse “el significado de la autoexpresión” y pensar en una noción amplia de estilo, entendida como una mezcla entre estética y actitud.

El rango de perfiles en The 67 Most Stylish People of 2025 ilustra ese concepto expandido. Aparecen figuras como ASAP Rocky, reconocido por su papel como icono de moda; o deportistas como Shohei Ohtani, cuya influencia rebasó el béisbol por un gesto popularizado globalmente.









CSP reafirma promesa de tener más vivienda

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes la 139 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en la cual reafirmó el compromiso de su gobierno para construir casi un millón de hogares.

“En Palacio Nacional, encabezamos la 139 Asamblea General Infonavit. Avanzamos en el derecho a vivienda digna para las y los trabajadores de nuestro país”, expresó la mandataria federal a través de sus redes sociales.

Durante el evento, la jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por el director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, así como de miembros del Gabinete Legal y Ampliado, y representantes de los sectores productivos.

800 mil viviendas se buscan construir con el plan de Vivienda para el Bienestar

La Asamblea General es el órgano máximo de decisión del Instituto y en ella se revisan los avances anuales, así como nuevas estrategias en materia de financiamiento, construcción y recuperación de vivienda.

Cabe mencionar que el encuentro contó con la participación de representantes del sector obrero, empresarial y gubernamental, quienes coincidieron en la necesidad de robustecer los programas actuales y crear nuevos mecanismos que mejoren el acceso a vivienda en todo el territorio nacional.

El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar el acceso a la vivienda en México mediante la construcción de un millón 800 mil viviendas y la implementación de mecanismos de financiamiento a tasa cero, créditos y subsidios.