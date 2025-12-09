Empresa se deslinda de detenido por ICE

El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, dueño de TUM Transportistas Unidos Mexicanos, fue detenido en Estados Unidos y trasladado al centro de detención de Adelanto, California, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El Sistema de Localización de Detenidos en Línea, Quintanilla, identificado con el Número de Registro de Extranjero 246058749, fue arrestado hace más de una semana y se encuentra a la espera de que se definan su situación jurídica en EU.

Su caso coincide con un historial judicial que se ha incrementado en los últimos años, pues acumula más de 60 procesos federales y locales entre amparos, juicios penales, litigios mercantiles y controversias administrativas, sin que ello frene su expansión en sectores estratégicos.

En un comunicado, Grupo TUM dio a conocer que Manfred Mauricio Quintanilla Hernández no desempeña funciones directivas, administrativas u operativas dentro del corporativo.

En el texto, Mauricio Robles Cortés, apoderado legal de la empresa, recalcó que el personaje no opera la empresa y además vive fuera de México por varios años.

“Grupo TUM expresa su respeto a las leyes y a las instituciones de México y de cualquier país en el que residan o participen sus socios o accionistas.

“El señor Manfred Mauricio Quintanilla participa únicamente en el capital social de Grupo TUM como heredero de una parte del patrimonio de su padre, Don Miguel Quintanilla Rebollar, fundador de la empresa y, desde hace más de 15 años, el vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial , el cual no representa una mayoría accionaria del grupo, sin funciones directivas, administrativas u operativas dentro de la compañía, pues durante los últimos 7 años ha residido en el extranjero”, informaron tras aseverar que desconocen su proceso legal.