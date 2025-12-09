Los LeBarón se autorizaron 150 títulos con Fox y Peña

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, confirmó que dentro de la comunidad LeBarón se autorizaron entre sí más de un centenar de concesiones de agua que superan los 40 millones de metros cúbicos.

Afirmó que Alex LeBarón, quien fungió como director local de la Conagua, se otorgó a sí mismo y a familiares 150 títulos para acaparar el recurso hídrico. Agregó que, como parte de la indagatoria en la zona, se analizan otras obras de retención.

“Tenemos varios casos, pero son algunos del presidente Fox y otros del presidente Peña. Fungían como funcionarios de la propia Comisión Nacional del Agua y se otorgaron a sí mismos o a algunos familiares alrededor de 150 títulos de concesión. Que estos 150 títulos se concentran o acaparan alrededor de 47 millones de metros cúbicos... Y son casos que también estamos revisando en cuanto al acaparamiento, además de algunas otras obras de retención que se han realizado sin ningún tipo de permiso”, dijo.

Efraín Morales comentó que la situación de Chihuahua es de una severidad particular por la sobreexplotación, sobre todo con casos como el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien construyó una presa en la que retuvo y acaparó alrededor de 700 mil metros cúbicos.

“Esto privó de agua a las comunidades que se encontraban aguas abajo y también a pequeños y medianos productores. Entonces, en este caso, se levantó una denuncia; el juez determinó que se demoliera la presa. Esta actividad la realizó la Conagua hace algunos meses, y eso está restablecido. Y de eso se deriva una denuncia que continúa su curso”, recordó.

Bajo este contexto, comentó que se revisan otras concesiones para dar un ordenamiento a los títulos. Insistió en que con la nueva Ley de Aguas se tendrán más elementos para proceder con el ordenamiento de todas las concesiones y así erradicar el acaparamiento y frenar la sobreexplotación para el uso ilegal del agua.

Recordó que, hasta ahora, se han revisado 536 mil títulos de concesión, que es la totalidad, y en los que se ha detectado varios concedidos para uso agrícola, pero que ilegalmente son utilizados para campos de golf u otros espacios, incluso industriales.

Desinforman quienes buscan mantener negocios

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, afirma que no tienen razón de ser las manifestaciones y los amagos contra la reforma en materia de aguas: “Se han atendido todos los señalamientos o todas las precisiones”, aclaró en días pasados.

“Esta desinformación proviene precisamente de los sectores que no quieren perder sus privilegios. De los que quieren mantener y seguir haciendo negocios al amparo del agua de todos”, advirtió.

El titular de la Comisión, Efraín Morales ı Foto: Cuartoscuro

Con información de Adrián Castillo

