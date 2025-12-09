Presentan nueva denuncia contra Cabeza de Vaca

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el operativo de huachicoloeo fiscal.

Lo anterior, luego de que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, lo nombrara como representante del instituto político para América del Norte como parte del relanzamiento y fortalecimiento internacional del blanquiazul.

El Dato: En la conferencia en que Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, anunció el nombramiento de Cabeza de Vaca, el exmandatario asistió de manera virtual.

Entrevistados afuera de la FGR, los legisladores morenistas señalaron que el exmandatario habría tenido vínculos directos con la operación y pidieron a la nueva fiscal de la República, Ernestina Godoy, iniciar una investigación exhaustiva.

Gutiérrez Luna y Prieto Herrera afirmaron que García Cabeza de Vaca se encuentra en Estados Unidos, desde donde, aseguraron, intenta defenderse y evadir la justicia mexicana.

Más tarde, los legisladores se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, a quien entregaron más de 100 mil firmas recabadas por ciudadanos que exigen que se haga justicia y que no se repita la impunidad que, dijo, otorgaba la anterior integración del máximo tribunal.

Sobre la designación, el dirigente nacional del PAN destacó la relevancia estratégica de esta región para México y la importancia de contar con un perfil “con experiencia acreditada. Es un nombramiento muy importante respecto a una zona geográfica vital para nuestro país”.

Al respecto, el exmandatario agradeció a Jorge Romero “la confianza depositada en un servidor asumo con responsabilidad y convicción esta encomienda. Pondré todo mi empeño en promover la visión del país que se tiene en Acción Nacional. Vamos a consolidar y conquistar la confianza de la ciudadanía”.