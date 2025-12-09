PT propone creación de red de medios alineada con la 4T

Senador del PT propone crear un megasistema estatal de medios en México

El senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa en el Senado de la República para crear un nuevo “Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano”.

La propuesta contempla la creación de un canal de televisión nacional, una estación de radio, un periódico impreso, una plataforma digital estatal, y una agencia de noticias propia del Estado.

El senador afirma que la construcción de un medio estatal nacional es fundamental para “hacer frente” al dominio mediático de grupos privados.

TE RECOMENDAMOS: En medio de acusaciones de acoso tributario Senado aprueba otorgar al SAT nueva facultad para apelar fallos judiciales que no le beneficien

Considera que la comunicación del Estado debe ampliarse y modernizarse con una plataforma propia, más allá de los medios públicos existentes.

Defiende que dicho sistema no sólo tendría una función informativa, sino también cultural y de entretenimiento, con el fin de fortalecer una narrativa alternativa a la de medios comerciales.

La iniciativa de González Yáñez se enmarca en un contexto de cambios recientes en el marco normativo de telecomunicaciones y radiodifusión en México.

En 2025, el Senado aprobó en lo general una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que regula el uso del espectro radioeléctrico, las concesiones de medios, plataformas digitales y concesionarios.

En ese debate, sectores de la sociedad civil y defensores de derechos digitales plantearon preocupaciones sobre la posibilidad de concentración mediática, censura indirecta y control estatal de la información, argumentos que hoy cobran relevancia ante la nueva propuesta de medios estatales.

El senador explicó que la propuesta para crear un nuevo canal nacional de televisión del Estado mexicano contempla también la producción de telenovelas, contenidos deportivos y programas culturales, los cuales -dijo- funcionarían como alternativas frente a lo que calificó como “propaganda de derecha y capitalista”.

Señaló que el gobierno de la Cuarta Transformación debe apostar de manera decidida por el desarrollo cultural, pues de lo contrario no alcanzará el avance necesario. “La 4T, si no es también cultural, no será”, afirmó.

La iniciativa fue enviada para su análisis a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos del Senado. Además, recibió el respaldo de legisladores de Morena, entre ellos el senador Manuel Rafael Huerta, quien se adhirió a la propuesta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL