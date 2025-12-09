Senado aplaza discusión de ‘jueces sin rostro’ hasta febrero por dudas en derechos humanos

Comisiones unidas acordaron revisar a detalle el dictamen sobre “jueces sin rostro”.

En sesión extraordinaria celebrada este martes, el Senado de la República decidió pausar el proceso legislativo sobre la regulación de los denominados “jueces sin rostro”.

Por unanimidad, las comisiones unidas votaron retirar del orden del día el proyecto que buscaba modificar tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Javier Corral, senador de Morena. ı Foto: Senado de la República

La decisión fue solicitada por Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien argumentó que el dictamen, pese a meses de trabajo conjunto con legisladores y autoridades, aún presenta aspectos que merecen mayor reflexión.

"Aún existen dos o tres puntos que deben revisarse con mayor detalle para garantizar que la figura opere bajo reglas claras y compatibles con estándares internacionales de derechos humanos“, explicó el senador morenista durante la sesión.

La Cámara Alta aplazó la discusión para perfeccionar la iniciativa. ı Foto: Especial.

Corral consideró prudente utilizar el mes de enero para perfeccionar los elementos pendientes antes de llevar el tema al pleno. El legislador propuso retomar la discusión hasta febrero del próximo año.

El senador también aclaró que tanto los “jueces sin rostro” como la prisión preventiva oficiosa son figuras ya establecidas en la Constitución, por lo que la tarea del Congreso consiste en “establecer la mejor regulación posible dentro de la ley secundaria“.

Aspecto del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro.

Por su parte, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, confirmó que el tema no regresará a discusión hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Vamos a tomar el tiempo para revisarlo, hay ahí diferentes opiniones, entonces se va a sesionar en los próximos días”, dijo.

Adán Augusto López, en fotografía de archivo. Foto›Cuartosuro

Ante pregunta expresa sobre si la discusión podría ser hasta el próximo periodo, López Hernández respondió: “Yo creo que sí”.

La figura de los “jueces sin rostro” ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y de derechos humanos, al plantear tensiones entre la protección de impartidores de justicia que enfrentan amenazas del crimen organizado y las garantías procesales de los acusados.

am