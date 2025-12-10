A un mes de Plan Michoacán, se han impulsado 100 acciones, destaca gobierno de CSP

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, esta mañana en Palacio Nacional.

A un mes de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el Gobierno Federal ha llevado a cabo 100 acciones por medio de 12 ejes para brindar atención a la población, se destacó este miércoles en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar expuso que las acciones se han llevado a cabo en Coeneo, Apatzingán, Uruapan, Nuevo Urecho y otras demarcaciones de relevancia.

Entre las desarrolladas la primera semana, se dieron diálogos por la paz, actividades de difusión de conocimiento, obras de electrificación, promoción de inversiones, mesas para mejorar la producción de alimentos como aguacate, limón entre otros.

Otras acciones tuvieron que ver con la promoción deportiva en las comunidades, acciones forestales.

En la segunda semana iniciaron las visitas casa por casa, inició la implementación de la nueva beca Gertrudis Bocanegra, más obras de electrificación, tequios y lecturas.

Para la primera semana de diciembre se continuó con ferias del bienestar y de desarme, ferias de comercio, así como otros acercamientos para promover la producción del estado y más.

Anunció que para los próximos días se continuará con la entrega de programas, mesas de diálogo, acciones para la mejora del sistema hidráulico, el de salud, educación, movilidad, así como lo relativo a inversiones, entre otros rubros.

