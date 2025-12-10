Advierten más uso de la IA por parte del crimen que por autoridad

Advierten que el crimen aventaja a gobiernos en la utilización de la IA

La delincuencia organizada en México dio el siguiente paso en el uso de la inteligencia artificial (IA) para extorsionar, crear modelos de rutas para el tráfico de drogas y convertir dinero ilícito en criptoactivos, entre otras actividades criminales, de acuerdo con el análisis “El uso de la IA por redes criminales de alto riesgo”, de la UNAM.

El estudio, del investigador mexicano Juan Manuel Aguilar Antonio, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señala que, frente a esta realidad, los gobiernos y las instituciones públicas de seguridad apenas comienzan a construir los protocolos para incorporar la IA en sus procesos de combate a la criminalidad.

EL DATO: EL CÁRTEL del Golfo utilizó la IA y más de 800 cámaras de videovigilancia en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, para implementar un sistema similar al de un C5.

El estudio documentó que los cárteles, principalmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han utilizado la IA para extorsionar de manera automatizada, a través de bots y clonación de voces que permiten simular secuestros virtuales y presionar a víctimas sin necesidad de contacto físico; la generación de audios y videos falsos para engañar o desacreditar a adversarios y autoridades; la optimización de rutas ilícitas mediante algoritmos que modelan trayectorias para transportar drogas, evitando controles fronterizos; la creación de campañas personalizadas a través de mensajes de texto o correos electrónicos, así como el hackeo a sistemas de videovigilancia o a teléfonos de agentes.

TE RECOMENDAMOS: Atención a las causas Con Atención a las Causas benefician a tres millones

4 Clasificaciones de grupos criminales establece el estudio por su uso de tecnología

LOS GRUPOS criminales organizados en México se han sofisticado lo suficiente para reclutar gente que sabe de estas cosas. No es que vayan un paso adelante del Estado, sino que van compitiendo en términos tecnológicos RENÉ CÁCERES Investigador de la Universidad Rosario Castellanos



El uso de la IA, advierte el texto académico, ha permitido a los cárteles reducir costos y riesgos, trasladando parte de sus operaciones al terreno digital.

.

MAL USO: Algunas de las actividades ilícitas cometidas por el crimen organizado mediante la IA. ı Foto: Especial

La rápida evolución de la inteligencia artificial ha abierto la puerta a una nueva generación de fraudes basados en la su plantación de identidad, advirtió Omar Ramírez, director de Tecnología de Bambú Tech Services, empresa enfocada en soluciones tecnológicas en seguridad e inteligencia artificial.

En entrevista, Ramírez explicó que los criminales han encontrado en las herramientas de IA un mecanismo accesible y cada vez más sofisticado para clonar voces, imágenes e incluso la biometría de sus víctimas. Esta práctica, afirmó, se ha vuelto común desde 2024 y 2025, cuando comenzaron a surgir modelos capaces de replicar con gran realismo la voz y apariencia de una persona.

“Antes había formas en las que técnicamente, a través de un peritaje tecnológico forense, se podía extraer cierta información para poder rastrear o tomar pistas dado ese robo de identidad (...) esto se volvió muy complicado porque los modelos en general de inteligencia artificial pueden replicar al 100 por ciento los tonos y la forma en la que se ve una persona”, detalló.

Desde el Gobierno federal ya se han gestionado medidas para fortalecer el combate a la criminalidad desde la trinchera tecnológica, es el caso de la iniciativa de ley impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la utilización de la inteligencia para el combate de la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto.

De esta manera, este año logró gestarse la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, que habilita el acceso directo a registros personales biométricos, fiscales, bancarios, vehiculares y de telecomunicaciones de los sospechosos. Según el marco jurídico, esta integración se articulará en torno a una Plataforma Central de Inteligencia, bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), generando productos analíticos que fortalecerán las investigaciones del Ministerio Público.

La normativa contempla una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de coordinar tecnología, análisis criminal y colaboración interinstitucional. También instituye un Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública como órgano rector estratégico.

René Cáceres, investigador de la Universidad Rosario Castellanos, consideró que esta iniciativa es oportuna, pues señala que es importante reconocer la capacidad del rival. “El crimen organizado sí tiene una gran infraestructura en términos tecnológicos”, dijo.

En este sentido, detalló que el nivel operativo con el que cuenta el crimen organizado es de considerarse al medirlo contra el Estado: “Ellos mismos tienen sus cámaras (...). No es que vayan un paso adelante del Estado, sino que van compitiendo en términos tecnológicos”. La competencia —añadió— se libra en el campo de la inteligencia y la vigilancia.

Frente a este panorama, el investigador evaluó positivamente la nueva legislación y aclaró que no se parte de cero, pues el sistema se construye sobre la Plataforma México, un desarrollo anterior costoso que “nunca terminó de afianzarse... en parte por el factor humano”.

Al ponerse en marcha esta ley, indicó, podría darse una mejora en la eficiencia y coordinación de las autoridades: “Primero, se va a tratar de que efectivamente se tenga una interconexión en los tres niveles de gobierno”.

El objetivo, refirió, es crear una red “interestatal, intermunicipal, interagencial y también a nivel internacional”.

Sin embargo, Cáceres advirtió que más allá de los servidores y el software, el foco debe estar en la capacitación. “Toda actividad ilegal tiene un factor humano y el factor humano que tiene el Estado es el que debe estar mejor capacitado”, dijo. La tecnología por sí sola no es suficiente: “Uno puede tener muchas herramientas de IA que no le van a servir para gran cosa si no hay gente que la sepa operar, interpretar”.

“Los grupos criminales organizados en México se han sofisticado lo suficiente para reclutar gente que sabe de estas cosas”, aunque no puedan acceder a sistemas ultraexclusivos para gobiernos, señaló el experto.

El investigador cuestionó la forma en la que los grupos criminales tienen acceso a esta tecnología, la cual —aseguró— se obtiene mediante esquemas de corrupción con empresas especializadas de software o bien en el mercado negro.

El estudio académico y las voces expertas coincidieron en que el crimen organizado ha adoptado la inteligencia artificial con rapidez y sofisticación, un desafío para las instituciones mexicanas, en la construcción de un marco legal y operativo para enfrentar este nuevo entorno tecnológico.

El CJNG va del combate violento a un perfil bajo

› Por Ángel Molina

Contrario a lo que podría pensarse, las acciones de los cárteles de la droga en México no siempre son violentas; por el contrario, en algunos casos apuestan por estrategias más diplomáticas o mantener un perfil bajo y permitir que su oponente territorial se desgaste.

Esta doble forma de actuación caracteriza al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con la organización estadounidense Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), que distinguió en su informe de 2025 cómo uno de los grupos del crimen organizado más poderosos a nivel mundial ha apostado por mantener una estrategia frontal en el norte del país, particularmente en Michoacán, donde disputa la plaza con varios grupos, y una postura pasiva frente al Cártel de Sinaloa (CDS) en la frontera sur, particularmente en Chiapas.

EL DATO: EL CJNG ha cobrado relevancia gracias al uso de la violencia, incluyendo ejecuciones, exhibición de cuerpos mutilados, la difusión de asesinatos y el uso de narcomantas.

Ayer, el Ministerio de Defensa de Guatemala informó que, tras la injerencia del Cártel de Sinaloa en su territorio, tres personas fueron asesinadas, un militar resultó herido y varias comunidades han sido amenazadas con narcomantas, en una supuesta ofensiva de la empresa criminal contra grupos locales.

De acuerdo con ACLED, el Cártel de Sinaloa sí mantiene operaciones más visibles en la frontera México-Guatemala, pero el hecho de que el CJNG se mantenga en reserva ha permitido que, pese a las disputas territoriales, los índices de violencia disminuyan en la región.

“El comportamiento del CJNG en otras áreas en disputa con el Cártel de Sinaloa no es únicamente ofensivo. En Chiapas, la violencia relacionada con las pandillas disminuyó en un 51 por ciento entre el 25 de julio de 2024 y el 31 de marzo de 2025 en comparación con el período anterior de ocho meses”, señaló la organización.

“Esto sucedió a pesar de que Chiapas ha sido el epicentro de una guerra territorial entre los dos cárteles por el control de las rutas de tráfico de migrantes desde Centroamérica”, agregó.

El análisis señaló que, si bien la disminución puede atribuirse en parte a los esfuerzos liderados por las autoridades federales y locales para frenar la inseguridad y una mayor colaboración entre las fuerzas estatales y militares, “el CJNG también puede haber adoptado una paciencia estratégica; o bien está esperando a que el Cártel de Sinaloa se debilite o está buscando un acuerdo con los corredores de poder locales para preservar sus operaciones clave sin recurrir a la violencia”.

Elementos de seguridad atienden un registro de violencia del CJNG en Pátzcuaro, Michoacán, el pasado 22 de septiembre. ı Foto: Cuartosuro

Parte de la razón de esto, precisó la investigación, puede ser que Estados Unidos designó al CJNG como una organización terrorista extranjera, junto con el Cártel de Sinaloa y otros cuatro grupos criminales mexicanos, exponiéndolo a un mayor escrutinio por parte del Gobierno mexicano.

Esto ha creado las condiciones para que el Cártel Jalisco elija sus batallas, en este caso, actuar “pacíficamente” en Chiapas y, “al mismo tiempo, siga participando activamente en guerras territoriales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el estado de Michoacán, lo que proporciona un incentivo adicional para que el CJNG mantenga un perfil bajo y concentre sus esfuerzos en frentes de alta prioridad”.

En este contexto, el investigador Víctor Manuel Sánchez, quien en los años recientes ha monitoreado y mapeado la presencia de los cárteles en el territorio mexicano, difiere de las conclusiones que apuntan a un perfil bajo del CDS en la frontera sur, pues consideró que la irrupción activa del grupo criminal ha incrementado los conflictos, causado desplazamientos forzados y modificado el mapa del narcotráfico en la región.

“Al contrario, la violencia en Chiapas ha ido subiendo (...) ver los desplazamientos forzados en varios municipios, precisamente por la irrupción del CJNG. Siento que cada vez ha sido más activo en el último año o en los últimos dos años”, afirmó el experto.

Precisó que el interés central de los cárteles en esta zona es su valor como principal punto terrestre de entrada de cocaína y armas a México desde Guatemala. Durante décadas, el dominio lo ejerció el Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de Los Mayiza. Sin embargo, en los últimos cinco años, el CJNG ha irrumpido con fuerza en municipios como Frontera Comalapa.

EL TIP: EL CDS tiene su base en Sinaloa y algunos municipios de Durango y Chihuahua, que forman la región del Triángulo Dorado.

Además, explicó que el Cártel Jalisco ha apoyado la formación del Cártel de Chiapas y Guatemala, añadiendo un actor más al complejo tablero donde también operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Consultado sobre quién resultó aventajado tras los violentos enfrentamientos registrados recientemente, que incluso traspasaron la frontera con Guatemala, el investigador fue claro: “Realmente no aventaja ninguno”.

No obstante, en un balance general, Sánchez detalló: “El Cártel Jalisco está avanzando... ha ganado terreno. Pero la correlación de fuerzas sigue favoreciendo al Cártel de Sinaloa”, y aclaró que en esta zona la facción dominante es la de La Mayiza y no la de Los Chapitos (hijos de El Chapo Guzmán).

Por otro lado, Sánchez puso en el tablero la dinámica de otro grupo mencionado en la región: La Barredora. Este operaba para el CJNG en Tabasco, pero con el inicio del Gobierno federal actual, la alianza se rompió. “Ahora se pueden entender como dos organizaciones que se están peleando la entidad”, lo que ha generado un repunte de violencia en Tabasco y algunos municipios del norte de Chiapas, aunque no en la zona fronteriza central, que es foco de la disputa entre Sinaloa y Jalisco.

Frente a los datos que señalan una disminución en la percepción de inseguridad, el experto llamó a la cautela. Recordó que Tapachula sigue estando en el top cinco de las ciudades con peor percepción a nivel nacional y que las encuestas oficiales no miden a todos los municipios afectados por la violencia criminal.

Para el experto, el escenario de la frontera sur está en constante ebullición y la teoría de una “paz estratégica” del CJNG se desvanece frente a los reportes de desplazamientos, enfrentamientos y una lucha feroz por el corredor de drogas más importante de nuestro país.

“Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo por esa posible disminución que pudo haber tenido”, concluyó.

México y Guatemala refuerzan su frontera

› Por Yulia Bonilla y Ángel Molina

Luego de que el Cártel de Sinaloa (CDS) realizara un ataque contra el ejército de Guatemala en su territorio, que dejó a seis personas muertas y un oficial herido, autoridades de ambos países activaron un operativo en los dos lados de la frontera.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, dijo que de inmediato las autoridades guatemaltecas entablaron comunicación con la dependencia a su cargo, lo que implicó un intercambio de información y el despliegue de personal militar en el lado mexicano de la frontera.

EL DATO: LA PRESENCIA de mantas alusivas a los grupos criminales en la zona del enfrentamiento evidenció la pugna por el control de las rutas fronterizas en Guatemala.

¡Buenas tardes #Guatemala! 🇬🇹🫡



Soldados del Ejército de Guatemala velarán por ti; desde cada rincón del país, reafirmamos nuestro compromiso con la población guatemalteca.#EjércitoGT pic.twitter.com/rbdCkxMzRz — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 8, 2025

“Y en efecto, se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las Zonas Militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala, específicamente con la Quinta Brigada de Infantería. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en la frontera del lado mexicano”, mencionó.

Explicó que “en esa área operan dos grupos delincuenciales, uno pertenece al CDS, y otro al Cártel de Chiapas-Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan entre de Guatemala y México”.

En ese contexto, ambos gobiernos acordaron que “a partir de este martes” iniciarán operaciones a lo largo de la frontera y, aunque se definió que concluirían el jueves, se podría extenderse indefinidamente en caso de ser necesario.

“Eso fue lo que se realizó y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera, fuerzas del Ejército mexicano y también con el personal de Guatemala se realizarán ese tipo de operaciones. Inician el día de hoy precisamente y tentativamente terminaría el día 11 o si es necesario se tomarán el tiempo que se requiera”, declaró.

De acuerdo con información del Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 8 de diciembre en localidades de Huehuetenango y San Marcos, zonas utilizadas por grupos criminales para el tráfico de drogas.

En la finca Flor de Café, ubicada en la aldea Agua Dulce de Cuilco y a escasos kilómetros de la frontera con México, peritos localizaron tres cuerpos: uno calcinado dentro de un vehículo y dos más con heridas de arma de fuego. En Nentón, en la aldea El Carmen Chiaquial, investigadores hallaron otro cadáver carbonizado, así como 174 casquillos percutidos, un vehículo incendiado y viviendas con daños provocados por los disparos.

En Santa Ana Huista, las autoridades confirmaron otro enfrentamiento en la aldea Agua Zarca, donde además de una persona fallecida se aseguraron armas largas, explosivos artesanales, drones, chalecos antibalas y otros indicios que apuntan a una operación coordinada.

En Tacaná, San Marcos, fue localizado un cuerpo cerca de un microbús quemado y diversos casquillos de arma larga; en ese punto también se encontraron mantas con mensajes dirigidos al gobierno guatemalteco y a un grupo rival que opera en la región, identificado como el Cártel Chiapas-Guatemala.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil procesan las escenas de los ataques y continúan con la identificación de las víctimas y no descartan que aumente con el avance de las indagatorias.

#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/zSxT1eJS2U — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) December 8, 2025

Reitera Trump amenaza de usar la fuerza militar aquí

› Por Tania Gómez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a abrir la puerta a intervenciones militares en territorio mexicano para combatir al narcotráfico, reiterando una amenaza que hace menos de un mes había generado tensión diplomática.

En una entrevista con el sitio Politico, el republicano insistió en su disposición a usar las fuerzas armadas contra objetivos del crimen organizado en países donde las organizaciones criminales son muy activas, incluyendo explícitamente a México y Colombia.

El Dato: En enero, un decreto estadounidense declaró como terroristas a grupos criminales de diversos países, entre ellos, seis organizaciones delictivas mexicanas.

Durante la conversación con la periodista Dasha Burns, Trump se negó repetidamente a descartar el despliegue de tropas estadounidenses, particularmente al referirse a Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro.

“No quiero ni descartar ni aprobar. No hablo de eso. No quiero hablar con ustedes sobre estrategia militar”, declaró el mandatario cuando se le preguntó sobre el envío de tropas terrestres.

Sin embargo, al ser cuestionado específicamente sobre si consideraría el uso de la fuerza contra objetivos en México y Colombia, Trump fue categórico: “Claro que lo haría”, afirmó, dejando claro que su administración no descarta acciones militares unilaterales en territorio de países aliados.

Esta declaración representa la segunda vez en menos de un mes que Trump amenaza con intervenciones armadas en México.

El mandatario estadounidense, al encender el árbol nacional de Navidad en Ellipse, Washington, el pasado jueves 4 de diciembre. ı Foto: AP

El pasado 17 de noviembre, el republicano había sido igualmente explícito al afirmar: “¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡No tengo problema! Haremos lo que sea necesario para detenerlo”.

En aquella ocasión, Trump había hablado más sobre su estrategia, asegurando que Estados Unidos conoce “cada una de las rutas” del narcotráfico y “las direcciones de todos los narcotraficantes, dónde está su puerta”.

El magnate había declarado entonces: “Están matando a nuestra gente. Esto es como una guerra. ¿Lo haría? (lanzar ataques) Con mucho orgullo. ¿Lo haría en los corredores terrestres? Sin duda”.

El mandatario estadounidense también se había referido a disturbios en la Ciudad de México relacionados con protestas de la Generación Z, advirtiendo: “He estado viendo lo que pasaba en la Ciudad de México. Hay graves problemas allá; no estoy contento con México”.

Cuando la prensa le preguntó si una intervención militar requeriría el permiso de México, respondió: “No respondería a esa pregunta. He estado hablando con México; ellos saben cómo lo digo”.

Justificó sus amenazas argumentando que “estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas” y aseguró: “Por cada barco salvamos 25 mil vidas”.

El republicano incluso afirmó que si presentara estos ataques al Congreso, “tanto republicanos como demócratas estarían de acuerdo”, agregando: “Probablemente iría al Congreso y diría: a menos que estén locos. Hemos perdido cientos de miles de personas... Gran parte de estas pérdidas provienen de México, así que, para que quede claro: no estoy contento con México”.

Ante las amenazas iniciales de noviembre, la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata y contundente. “No va a ocurrir”, subrayó.