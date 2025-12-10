Claudia Sheinbaum, una de las cinco mujeres más poderosas del mundo según Forbes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a colocarse en el radar internacional al ser reconocida dentro del “top 5” de Las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo 2025, listado que cada año publica la revista Forbes.

La clasificación destaca a líderes cuya influencia, impacto y capacidad para transformar sectores resultan decisivos en tiempos globales de tensión política, económica y social.

De acuerdo con Forbes, Sheinbaum ocupa una de las primeras cinco posiciones gracias a su peso político, su alcance mediático y su papel estratégico en la región.

La metodología de la lista se basó en cuatro métricas clave: dinero, influencia en medios, impacto y esferas de poder. En el caso de figuras políticas, se consideraron variables como el Producto Interno Bruto y la población de los países que gobiernan.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. ı Foto: Gobierno de México.

Las cinco mujeres más poderosas del mundo en 2025

La edición de este año coloca en la cima a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, seguida por Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo. El listado continúa con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; y en el quinto sitio, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“La deslocalización coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte", explica Forbes.

Este es el segundo año consecutivo en que la mandataria mexicana aparece en la lista. En 2024 debutó en la cuarta posición por su histórico triunfo al convertirse en la primera mujer en encabezar la presidencia del país, un hecho que la consolidó como una de las figuras políticas más influyentes del mundo.

Introducing the 22nd annual Forbes list of the World's 100 Most Powerful Women: https://t.co/90Seih1ZRM



These 100 #PowerWomen—including 17 newcomers—command a collective $37 trillion in economic power and influence more than 1 billion people.



Illustration: Oriana Fenwick for… pic.twitter.com/ljAbTuIzCJ — Forbes (@Forbes) December 10, 2025

