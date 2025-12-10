¿Cuál será el precio del pasaporte mexicano en 2026? Esto es lo que podrías pagar el próximo año

El pasaporte mexicano continúa siendo uno de los documentos oficiales más solicitados en el país, especialmente ante la alta demanda de viajes internacionales, trámites migratorios y movilidad laboral.

Con la llegada de 2026, miles de ciudadanos buscan conocer cuáles serán los costos para renovarlo o tramitarlo por primera vez, por lo que es importante partir de las tarifas actualmente vigentes y de las actualizaciones que cada año realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante 2025, las tarifas oficiales han servido como referencia para calcular los posibles ajustes del próximo año, tomando en cuenta las variaciones administrativas y los incrementos anuales que suelen aplicarse por actualización de procesos, mantenimiento de oficinas y mejoras en servicios consulares.

Por ello, quienes planean viajar o realizar trámites que requieran identificación internacional pueden prever un rango aproximado de costos para incluir dentro de su presupuesto de 2026.

¿Cuál es la tarifas vigentes en 2025?

El pasaporte mexicano tiene una vigencia específica, respecto a ello es que se le otorga un costo y actualmente estas son las tarifas del pasaporte, lo que nos sirve para darnos una idea y proyectar los valores para el siguiente año:

1 año : 855 pesos

3 años : 1,730 pesos

6 años : 2,350 pesos

10 años: 4,120 pesos

Con base en ajustes aplicados en años anteriores, se espera que el costo del pasaporte incremente de forma moderada. Las proyecciones señalan que los precios podrían ubicarse en los siguientes rangos:

1 año : alrededor de 860 pesos

3 años : cerca de 1,735 pesos

6 años : unos 2,355 pesos

10 años: aproximadamente 4,140 pesos

Estas cifras permiten anticipar el gasto necesario para renovar su documento sin contratiempos, especialmente en temporadas de alta demanda como fin de año, inicio de vacaciones o antes de viajes programados.

¿Existe algún descuento para obtener el pasaporte?

La SRE informó que en 2026 seguirá vigente el descuento del 50% en el trámite del pasaporte mexicano para diversos sectores de la población. El descuento aplica únicamente para:

Personas adultas mayores (60 años o más)

Personas con discapacidad

Trabajadores agrícolas temporales del programa México–Canadá

Para acceder al beneficio, es necesario presentar documentos que acrediten la condición correspondiente. El descuento aplica sobre cualquiera de las vigencias disponibles.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar el pasaporte mexicano?

Para quienes planean solicitar o renovar su pasaporte en 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalla una serie de requisitos obligatorios que permiten comprobar la identidad y nacionalidad de cada solicitante.

A continuación, te compartimos cuáles son los documentos necesarios según el tipo de trámite:

Para obtener el pasaporte por primera ocasión se debe presentar:

Acreditación de nacionalidad mexicana, mediante uno de estos documentos:

Acta de nacimiento certificada.

Carta de naturalización.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Identificación oficial vigente con fotografía, como:

INE/IFE.

Cédula profesional.

Cartilla militar.

Constancia o credencial escolar (para menores).

CURP actualizada , coincidente con el acta de nacimiento.

Comprobante de pago de derechos correspondiente a la vigencia elegida.

Fotografía únicamente en oficinas o consulados que aún la soliciten, ya que la mayoría la toma digitalmente en el módulo.

En trámites para niñas, niños y adolescentes se deben presentar documentos adicionales:

Acta de nacimiento original.

Identificación del menor, como credencial escolar o constancia con fotografía.

Identificación oficial de ambos padres o tutores.

Permiso de expedición firmado por madres, padres o tutores ante personal de la SRE.

Por último, aunque los precios finales para 2026 serán publicados oficialmente por la SRE, las proyecciones permiten preparar el trámite con anticipación y evitar gastos inesperados.

También es recomendable agendar cita con tiempo suficiente, ya que la disponibilidad puede variar según la temporada y la ciudad.

MSL