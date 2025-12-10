Entre insultos debaten Miguel Ángel Yunes y Marko Cortés en el Senado

Miguel Yunes defiende adición a Morena y Marko Cortés afirma que le ‘ganaron las órdenes de aprehensión’.

El morenista Miguel Yunes Márquez y el panista Marko Cortés protagonizaron un encontronazo en el Senado de la República, al recordar como el partido guinda obtuvo la mayoría calificada en la Cámara alta para que pasara la reforma judicial.

Previo a la intervención de Miguel Yunes en la discusión de la reforma para prohibir los vapeadores, la bancada del PAN acusó a Morena de acelerar trámites legislativos gracias a una “mayoría artificial”, integrada por legisladores que pertenecían al PAN y al PRD al inicio de la legislatura.

Así inició el encontronazo entre los senadores

Así fue que Miguel Yunes Márquez subió a tribuna a contestar las afirmaciones de los legisladores de Acción Nacional, a quienes acusó de no tener memoria por todas las veces que su familia ayudó al blanquiazul.

“Tengo algo que a ellos les falta, tengo valor y tengo carácter. A este miserable, que hace unos minutos se subió a la tribuna con un discurso cobarde a querer revivir la campaña en mi contra, y además de faltarle valor, le falta memoria”, mencionó.

Además, aseguró que existen personas que quieren revivir una campaña de linchamiento en su contra, después de que le dieron la “oportunidad de convertirse en héroe”.

No obstante, dijo que él tiene valor y carácter, por lo que decidió emitir su voto a favor de la reforma judicial para que el PJ dejará de estar controlado por intereses obscuros.

“Volvería a votar en el sentido que lo hice y apoyar con mi voto a la presidenta de la República y a quienes forman parte de su movimiento de transformación”, agregó el senador por Veracruz al defender su voto el pasado mes de septiembre del 2024.

Durante su intervención, recordó todas las veces que su familia apoyó con votos al candidato presentado por el PAN en Veracruz, para que ganara las elecciones durante 20 años. Incluso, afirmó que Acción Nacional estaba compuestos de puros burócratas, sin liderazgos en el estado.

“Olvida que fuimos los Yunes quienes le dimos vida al PAN en Veracruz, integrado, entonces, por mediocres burócratas que no tenían liderazgo alguno. Los Yunes le dieron al PAN 7 millones de votos, a lo largo de 20 años”, dijo el morenista, a quien le apagaron el micrófono por no concluir su mensaje.

Marko Cortés arremete contra Miguel Yunes Márquez; acusa que no tiene honor

Posteriormente, Marko Cortés subió a tribuna para contestar los dichos de Miguel Ángel Yunes, a quien llamó sinvergüenzada y aseguró que le falta de honor, pues no respetó la firma que plasmó para defender los contrapesos en el Legislativo.

Así, el exlíder nacional del PAN recordó las órdenes de aprehensión que giraron en contra de la familia Yunes para, según él, cooptar el voto decisivo de Miguel Yunes Márquez.

En respuesta, Marko Cortés aseguró que no termina de sorprenderle el cinismo, la sinvergüenzada y la falta de honor de Yunes, a quien se refirió como un traidor.

“Respeto a quien llegó aquí al Senado de la República con el voto de Morena, del PT y del Verde, pues ellos llegaron con esa fuerza, pero a quienes llegaron con el voto de la oposición, habiendo firmado una plataforma política, un compromiso institucional de venir a defender los contrapesos, los equilibrios de poderes. (…) Pero ¿qué ganó?, las órdenes de aprehensión -y lo sabemos muy bien-, a la familia. Ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo, y seguramente que había cola que les pisaran, antes nos negaban que existía”, mencionó el panista.

Asimismo, acusó a Morena de construir una mayoría calificada artificial construida con amenazas y dinero.

“A otros, lo que les ganó es simplemente las cantidades de dinero que les ofrecieron. Qué pena y qué triste para México, porque México a ustedes no les dio la mayoría calificada, la corrompieron, la compraron y se hicieron a la mala de ella y están abusando de eso”, concluyó.

JVR