‘Pueden contar con una Suprema Corte firme, estable y responsable’, afirma el ministro Aguilar

A 100 días de haber asumido funciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores ante representantes de los tres poderes de la Unión, destacando el rigor jurídico y la estabilidad de nueva Corte.

“A los sectores políticos, económicos y sociales de México deseamos enviar un mensaje claro y sereno: pueden contar con una Suprema Corte firme, estable y responsable", expresó el ministro presidente.

Además, aseguró que esta corte ofrece certidumbre mientras se viven tiempos de cambio, pues la nueva SCJN “ejerce su autonomía con profundidad democrática”.

“Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México”, declaró Aguilar Ortiz durante la sesión solemne celebrada este martes.

En un discurso que duró más de una hora, reveló cifras contrastantes con la administración anterior. Entre septiembre y noviembre de 2025, la nueva integración resolvió 2 mil 590 expedientes, de los cuales 663 fueron resueltos por el pleno, comparado con solo 75 del mismo periodo en 2024.

“Anteriormente se resolvió un promedio de 1.8 asuntos por sesión y actualmente se resuelven un promedio de 16.4 asuntos por sesión”, destacó el ministro presidente, subrayando que ahora todos los asuntos son analizados por los nueve ministros y sus equipos, “lo que constituye un estándar reforzado de análisis”.

El ministro describió que, a su llegada, encontraron “una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y podría decir que hasta soberbia”, y que en estos cien días se ha instaurado “una nueva dinámica de trabajo” que ya comienza a mostrar resultados.

Aguilar Ortiz enfatizó la reapertura de las puertas de la Corte al público, lo que generó “un incremento del mil 300 por ciento en la atención ciudadana”. Además, se reinstaló el Comité de Transparencia, luego de que estuviera “2 años y 8 meses sin funcionar”.

Entre las acciones destacadas figuran la primera audiencia pública con personas con discapacidad, que duró tres días y reunió a 89 participantes de 22 entidades federativas, así como cuatro sesiones de diálogo con sistemas de justicia indígena en Oaxaca, Nayarit, Michoacán y Chiapas.

El ministro presidente anunció que, gracias a las medidas de austeridad implementadas, “durante 2026 no serán necesarios los 661 millones de pesos adicionales solicitados por la anterior integración”.

“Que los privilegios no vuelvan nunca más y que la Corte sea ejemplo de trabajo, eficiencia, austeridad, honradez y transparencia”, afirmó Aguilar Ortiz, quien además destacó la eliminación de prácticas que consideró excesivas.

Aguilar Ortiz insistió en que “la independencia judicial no es un atributo que pertenezca a las juezas y a los jueces como una característica personal, ni es una concesión que pueda ser otorgada o retirada según el momento político. La independencia judicial es ante todo un derecho del pueblo de México”.

El informe destacó diversas resoluciones con perspectiva de derechos humanos, incluyendo la invalidación de normas que sancionaban a personas en situación de calle, la protección reforzada a personas con discapacidad, y la garantía de representación política de pueblos indígenas en Nayarit.

Al evento asistieron la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; la presidenta del Senado Laura Isabel Castillo Juárez; y el vicepresidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, entre otras autoridades de los tres poderes.

