San Lázaro aprueba Ley Arancelaria; impacta en textiles, cosméticos, plásticos y más…

La Ley Arancelaria fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados, con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones, en lo particular.

Los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aprobadas del dictamen que reforma diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, derivado de una iniciativa presidencial

Esta modificación propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca imponer nuevas cuotas arancelarias, que van del 10 al 50 por ciento, sobre productos provenientes de países que no mantienen un tratado comercial vigente con México.

La entrada en vigor de estas disposiciones está prevista para el 1 de enero de 2026, si el dictamen es ratificado en el pleno de la Cámara de Diputados y el documento aprobado incluye un total de 1 mil 463 fracciones arancelarias, de las cuales 316 no contaban hasta ahora con ningún tipo de impuesto de importación.

El dictamen establece tarifas diferenciadas dependiendo del tipo de mercancía. Entre los productos incluidos se encuentran: Textiles y ropa, automóviles ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones y productos de higiene, cosméticos y perfumes, plásticos, autopartes, muebles y artículos para el hogar.

Algunos ejemplos concretos indican que productos como aguas de tocador, cajas de cartón corrugado y prendas de vestir quedarían gravados con aranceles del 25 por ciento. En el caso de puentes prefabricados y sus componentes, la tarifa alcanzará el 50 por ciento.

Los aranceles están dirigidos a mercancías originarias de países sin acuerdo comercial con México como es el caso de países como: China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira Valdez, sentenció que la nueva ley para incrementar los aranceles a productos, como autos, pueden poner en problemas a la economía mexicana, porque las industrias consumen importantes cantidades de estas mercancías.

“Viene esta nueva serie de aranceles a todo lo que venga de Asia, que a juicio de nosotros va a generar inflación y que si no se sustituyen las importaciones, pues va a poner en crisis la economía nacional“, sentenció en entrevista.

El legislador priista consideró que hay una voracidad del gobierno por recaudar a los ahorradores, lo que se refleja en el paquete económico del próximo año. “Vean la imposición que les pusieron ahí del punto 9 por ciento del capital que invirtieron, se los van a retener, o la voracidad de estos impuestos de salud que no son saludables”, insistió.

Desde tribuna la Diputada María Angélica Granados Trespalacios (PAN) dijo que existe la preocupación de que México “se centre en una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, lo que se debe de aprovechar para establecer la generación de un PIB estable y un amplio desarrollo para el país”.

Refirió que se debe de atender los 17 sectores en las fracciones arancelarias que puede afectar el desabasto, la competitividad y sobre todo la economía doméstica de las familias. señala que su grupo parlamentario votará en lo general en abstención y considera que la política arancelaria debe de generar condiciones de igualdad y de competitividad.

En contraste el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación “era un grito de todos los empresarios e industriales para proteger el mercado interno y la industria nacional.”

Y dijo que no afectará ningún tratado comercial suscrito por México, pero los nuevos aranceles potencialmente tendrían efectos en el comercio con países como China, Corea del Sur e India.

