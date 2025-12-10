Senado aprueba vía fast track abaratar producción de monedas de 10 y 20 pesos

El pleno del Senado de la República avaló este miércoles por la vía de urgente resolución, dispensando todos los trámites legislativos y sin pasar por comisiones, modificaciones a la Ley Monetaria que permitirán cambiar la composición metálica de las monedas de 10 y 20 pesos.

Esto, luego de que el costo de la alpaca plateada, el material principal de la moneda de 10 pesos, se incrementara 82 por ciento en cinco años, lo que según autoridades, compromete la sostenibilidad del proceso de acuñación y la eficiencia presupuestaria de la Casa de Moneda.

Tras recibir de la Cámara de Diputados las minutas con proyectos de decreto para reformar disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas fueron aprobadas por la vía de urgente resolución con 89 votos a favor y 16 en contra para la moneda de 10 pesos, y con 91 votos a favor y 14 en contra para la de 20 pesos. Ambos decretos fueron remitidos al Ejecutivo Federal.

✅ Con 89 votos a favor y 16 en contra, se aprueba reformar el Decreto en relación con las características de las monedas; con el objetivo de actualizar el diseño y los materiales de la moneda de diez pesos. — Senado de México (@senadomexicano) December 10, 2025

No se alterarán los diseños de las monedas de 10 y 20 pesos

La presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez aclaró que “las minutas no buscan alterar el diseño, forma, cuños ni diámetros de las actuales monedas”. En el caso de la moneda de 10 pesos, únicamente se incorpora una alternativa de de composición metálica de la parte central que “podrá ser hasta 60 por ciento más barata”.

“Esta alternativa de composición no resulta ser una banalidad, sino que su efecto podría comprometer la sostenibilidad del proceso de acuñación y se mantendrían costos crecientes que ya no se pueden absorber sin afectar la eficiencia presupuestaria y operativa de la producción monetaria”, argumentó.

Para la moneda de 20 pesos, que actualmente tiene centro de plata sterling y efigie de Miguel Hidalgo, se propone establecer una moneda genérica de curso ordinario con diseño estandarizado , forma decagonal y nuevos elementos de seguridad.

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, criticó el procedimiento de urgente resolución: “Me parece que lo más importante es hacer notar que la práctica común que se ha hecho en esta cámara es que de bote pronto cualquier asunto que se les antoja sin que los demás grupos parlamentarios sepamos”.

“Hoy se les hace fácil brincarse todos los procesos legislativos. Ya se les hizo también una práctica”, agregó la legisladora, quien recordó que la oposición representa “casi la mitad del apoyo de la población” con 46 por ciento de los votos.

La senadora criticó además el contenido de la reforma: “Ya hasta las monedas le van a bajar la calidad. Somos un país entonces, que ya ni su moneda va a valer lo que realmente vale este gran país”.

