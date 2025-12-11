Cuauhtémoc Blanco ‘presume’ resultados al cierre del periodo ordinario

El diputado morenista Cuauhtémoc Blanco celebró en redes sociales el fin del periodo ordinario de sesiones y difundió un mensaje en el que destacó los avances del Congreso, a pesar de que no presentó ninguna iniciativa y solo subió una vez a tribuna durante todo el ciclo, cuando se defendió de las acusaciones relacionadas con su posible desafuero.

En su cuenta de X, el legislador escribió que concluía “otro periodo ordinario más” con debates intensos y resultados en beneficio de las y los mexicanos. Presumió que su bancada aprobó 30 proposiciones con punto de acuerdo en temas como salud, movilidad, medio ambiente, cultura, igualdad de género, juventud, pueblos originarios, migración y bienestar.

Sin embargo, el diputado no registró iniciativas propias durante el segundo año de la 66 Legislatura. Las únicas que constan a su nombre son del primer periodo: el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Erradicación del Asbesto, al que se suscribió, y otra sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas presentada por su grupo parlamentario en diciembre de 2024.

Hoy concluimos otro periodo ordinario más.

Un periodo con altas y bajas, de debates intensos que nos llevó a un resultado de legislar en beneficio de las y los mexicanos.



En esta última sesión aprobamos 30 proposiciones con punto de acuerdo, exhortando a las áreas… pic.twitter.com/3qD93Nukt8 — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 11, 2025

La única vez que habló en tribuna fue el 25 de marzo, cuando defendió su permanencia ante el proceso de desafuero. Aseguró que las acusaciones eran injustificadas y afirmó estar dispuesto a acudir a la fiscalía.

Pese a su baja actividad legislativa, Blanco también destacó que se aprobó el acuerdo que define la integración de la Comisión Permanente durante el receso. Señaló que seguirán cumpliendo para que los avances del Congreso se reflejen en beneficios para la ciudadanía.

El exfutbolista, cuyo último grado de estudios es secundaria, acumula casi diez años de vida política. Fue presidente municipal de Cuernavaca de 2016 a 2018 y gobernador de Morelos de 2018 a 2024. Desde que inició la actual legislatura, ha votado consistentemente a favor de las iniciativas de la Cuarta Transformación, incluida la reforma al Poder Judicial aprobada el 3 de septiembre de 2024.

El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo ı Foto: Especial

