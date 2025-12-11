Ernestina Godoy presenta plan para transformar a la FGR y combatir la corrupción

En uno de sus primeros actos como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy presentó el “plan estratégico de procuración de justicia”, su propuesta para implementar cambios internos en la institución, cuyo objetivo principal —aseguró— es “poner al centro a la víctima”.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Godoy Ramos señaló que su gestión buscará que la dependencia esté “a la altura de los tiempos”, además de trabajar “con profesionalismo y resultados”.

Detalló que su estrategia para transformar a la FGR se basa en seis ejes, enfocados en la coordinación con las instituciones de seguridad y con las fiscalías de las entidades federativas:

La fiscal enumeró los puntos: “Coordinación de la Fiscalía General de la República con el Gabinete Federal de Seguridad; fortalecimiento de las fiscalías federales en cada estado; un nuevo modelo de investigación e inteligencia acorde con los estándares probatorios del sistema penal; reestructuración interna; modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal; y priorización de recursos para enfocarlos en los delitos de alto impacto”, explicó también a través de sus redes sociales.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública estuvieron presentes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y los 32 gobernadores, quienes participaron en la aprobación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión, una estrategia para combatir este delito.

Dentro de este mismo marco, la nueva fiscal general enfatizó que la autonomía institucional será un eje central de su gestión, y que su plan buscará garantizar que la FGR actúe con independencia pero de manera coordinada con otras instancias de seguridad pública.

Godoy insistió en que la FGR debe ofrecer resultados efectivos y actuar con estricto apego a la legalidad, impulsando investigaciones sólidas y judicializaciones respetando los derechos humanos y el debido proceso.

Con estas acciones y compromisos, la nueva titular de la FGR busca consolidar una fiscalía más eficiente, profesional, transparente y centrada en las víctimas, en línea con los principios institucionales de procuración de justicia.

MSL