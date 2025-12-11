Estos son los bloqueos carreteros y marchas HOY 11 de diciembre

Este jueves 11 de diciembre comenzaon a darse cierres de circulación desde las 00:00 horas, y estos continían en algunos puntos del país por accidentes viales, marchas y peregrinos.

Además, desde hoy y el viernes 12 de diciembre se tiene previsto que algunas de las vialidades, principalmente las que se conectan con la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, se vean afectadas por las peregrinaciones que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe.

Asimismo, este miércoles se dio una reunión en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la que participaron autoridades federales y el sector de transportistas y agricultores.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se reunieron para emitir sus demandas en cuestiones de seguridad y pagos justos por los productos que producen.

Debido a que hasta el momento el sector agrario y los transportistas no han podido llegar a un acuerdo con las autoridades federales, anunciaron que, de nueva cuenta, tomarían carreteras, casetas, y puentes internacionales en los próximos días.

Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México el 26 de noviembre ı Foto: Cuartoscuro

Cierres de vialidades, manifestaciones y bloqueos carreteros hoy 11 de diciembre

A las 00:15 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se dio un cierre parcial en la autopista La Carbonera-Puerto México en dirección a Puerto México por un accidente vial.

En la Autopista Champa-Lechería se están realizando obras y labores de mantenimiento, por lo que hay una reducción de carriles en ambos sentidos, lo que está provocando una carga vehicular en la zona.

En ese mismo sentido, en las autopistas México Quéretaro, Acayucan-Cosolecaque, Nueva Teapa- Cosoleacaque, y Tehuacán-Oaxaca se están realizando obras y labores de mantenimiento, por lo que hay una reducción de carriles y circulación intermitente o en contra flujo.

En la autopista Agua Dulce-Cárdenas en dirección Agua Dulce se cerró la circulación por maniobras para el retiro de unidad siniestrada, al igual que en la Autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México.

🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧#AutMéxicoQuerétaro, del km 194 al 202, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 11, 2025

Por su parte, la Guadia Nacional Carreteras informó que se dio un cierre parcial de circulación por manifestantes cerca de la caseta de cobro Iguala en la carretera Puente de Ixtla-Iguala.

Manifestantes en Puente de Ixtla-Iguala ı Foto: X:@GN_Carreteras

En Veracruz se registró una reducción de carriles por presencia de peregrinos en la carreta Pachuca-Tuxpan, por lo que se pidió a las personas que circulan por dicha vialidad reducir la vialidad.

En el Estado de México también se registró la presencia de peregrinos en la carretera Toluca-Palmillas, por lo que se dio una reducción de carriles y se pidió a los conductores disminuir su velocidad.

Presencia de peregrinos en Toluca-Palmillas ı Foto: X:@GN_Carreteras

En Puebla también se registró reducción de carriles por presencia de peregrinos, específicamente en la carretera Puebla-Córdoba cerca del kilómetro 197+000, y esto también sucedió en la carretera México-Puebla cerca del kilómetro 114+000.

En Tlaxcala en el kilómetro 135+000 en la carretera Los Reyes-Zacatepec también se registró reducción de carriles por presencia de peregrinos, y Guardia Nacional Carreteras informó que continúan monitoreando y abanderando el avance de los peregrinos que se dirigen a la Ciudad de México.