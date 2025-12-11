PAN exige a Harfuch garantizar seguridad en fiestas decembrinas

A días de que inicie la temporada más activa del año para comercios y familias, el Partido Acción Nacional (PAN) urgió al Gobierno Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a garantizar un entorno seguro durante las fiestas decembrinas.

El llamado surge ante el aumento de actividades comerciales y el temor persistente generado por la incidencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

El diputado federal Federico Döring Casar señaló que diciembre exige coordinación plena entre autoridades federales, estatales y municipales, además de un uso estratégico de inteligencia policial para prevenir delitos en espacios públicos, centros comerciales, bancos y zonas turísticas.

Por su parte, el diputado local Raúl Torres Guerrero, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la CDMX, advirtió que la derrama económica estimada para diciembre en la capital asciende a más de 38 mil millones de pesos.

Esta cifra beneficiará directamente a 152 mil unidades económicas, desde negocios pequeños hasta servicios turísticos y restauranteros. Sin embargo, insistió en que estos beneficios dependen de que la policía actúe con oportunidad frente a la delincuencia.

El PAN lamentó que, pese a los indicadores positivos de recuperación económica, persistan zonas de la Ciudad de México donde la impunidad inhibe la actividad comercial.

A su vez, el consejero nacional César Garrido López denunció que continúan los asaltos a transeúntes, robos a casa-habitación y ataques afuera de bancos sin una respuesta contundente de la autoridad. Por ello, pidió la instalación de células policiales, incluyendo elementos vestidos de civil, en puntos estratégicos.

Finalmente, el PAN reconoció los operativos navideños anunciados por los alcaldes Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo) y Carlos Orvañanos (Cuajimalpa), destacándolos como ejemplos de gobiernos que sí priorizan la seguridad ciudadana y la reactivación económica en esta temporada.

