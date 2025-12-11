Temblor HOY 11 de diciembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 11 de diciembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.
A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.
Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.2 a 50 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas aproximadamente a las 08:53 horas.
¿En dónde más tembló?
De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:
- Sismo intensidad 4.0 grados a 95 km al sur de Tecomán, Colima a las 04:57 horas
- Sismo intensidad 4.0 grados a 41 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca a las 00:06 horas
Medidas de prevención
- Toma medidas en tu hogar
Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.
- Planifica evacuación con tu familia
Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.
- En un sismo, conserva la calma
Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.
- Medidas para un retorno seguro a casa
Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.
- Prepara una mochila de vida
Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.
