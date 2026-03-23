Senado ajusta ‘Plan B’ en ayuntamientos; Mier rechaza demanda del PT sobre revocación de mandato

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, informó este lunes que se realizan últimos ajustes técnicos a la reforma constitucional en materia electoral , pero aclaró que estos no contemplan el tema de la revocación de mandato, que el Partido del Trabajo (PT) había planteado como condición para su voto.

“Ese no es el tema que se está ahora analizando”, dijo al ser cuestionado sobre las demandas del PT. Pese a ello, el senador calificó al partido como “un aliado incondicional de nosotros” .

Ajustes, enfocados en configuración de ayuntamientos

Los ajustes que sí se realizan están enfocados en la configuración de los ayuntamientos. Mier Velazco explicó que los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos mantienen coordinación permanente con el Ejecutivo Federal para afinar la técnica legislativa.

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El punto central en revisión es la redacción del artículo relativo al número de regidores y síndicos en los municipios del país, que la iniciativa ubica en un rango de hasta 15.

El problema identificado es que si se establece un umbral rígido, los municipios que actualmente tienen menos integrantes podrían verse obligados constitucionalmente a aumentarlos .

“Si tú pones 7 a 15, por rigidez constitucional cualquiera que tiene menos de 7 puede aspirar. Entonces es lo que están trabajando para que sea una redacción que deje claridad y se logre el principio de austeridad republicana”, señaló el legislador.

La fórmula que se trabaja es un rango de 1 a 15, según confirmó el propio Ignacio Mier Velazco al ser preguntado directamente.

El senador indicó que se revisan las constituciones y leyes municipales de los 31 estados, citando los casos de Veracruz y Tabasco, que ya tienen regulados sus propios umbrales.

“Estoy hablando con algunos gobernadores, precisamente por esa inquietud, que no les vaya a crecer el número por lo que establece ”, dijo.

“Seguramente hoy ya queda”, dice Mier sobre ajustes

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirmó haber hablado directamente con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal para conciliar la redacción del artículo y su transitorio con los presidentes de las comisiones. “Seguramente hoy ya queda”, afirmó.

Sobre la ruta legislativa, explicó que una vez que circule el dictamen, el reglamento del Senado establece un plazo mínimo de 12 horas antes de que las comisiones puedan sesionar.

Al preguntarle si las comisiones sesionarían este martes, el coordinador respondió con reservas: “Yo espero que sí”, sin confirmar la fecha. Respecto a la votación en el pleno, originalmente programada para el miércoles, señaló que los presidentes de las comisiones aún no han definido fecha.

Cuando los reporteros insistieron en el número de votos garantizados para el “Plan B”, el coordinador dio por terminada la conversación.

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cehr