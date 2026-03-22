Senado perfila votar el Plan B electoral el próximo 25 de marzo: Laura Itzel Castillo

El Senado de la República debatirá esta semana la reforma constitucional en materia político-electoral, conocida como el “Plan B”, que contempla la reducción de recursos en los congresos federal y locales, así como en los órganos electorales, incluidos el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLEs y los tribunales electorales locales.

Así lo informó este domingo la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, a través de un mensaje en sus redes sociales.

La senadora detalló la ruta legislativa prevista para los próximos días. Este lunes 23 de marzo, los legisladores asistirán a la Junta de Coordinación Política, y posteriormente se reunirán las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para discutir el “Plan B”.

El martes 24, la Mesa Directiva definirá la agenda legislativa de la semana y en la sesión plenaria se dará la primera lectura de la reforma. “En la sesión del martes, tenemos considerado dar primera lectura de la Reforma Constitucional del Plan B, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25 ”, indicó Castillo Juárez.

Otro de los ejes centrales del Plan B, según explicó la presidenta del Senado, es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la titular o el titular del Poder Ejecutivo Federal. “Se podrá determinar si es en el tercer o en el cuarto año de gobierno”, precisó.

Senado revisará ingreso de marinos de Estados Unidos

El Senado prevé analizar también la entrada al país de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos con fines de capacitación y entrenamiento relacionados con la Copa Mundial de Futbol 2026, en el marco de la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá para ese evento.

Ese mismo día, el pleno contará con la participación de Emma Candia, hablante de una lengua indígena, quien compartirá su experiencia, su trabajo y su cultura ante el órgano legislativo.

Por último, Castillo Juárez anunció que presentará una iniciativa para que en el Muro de Honor de la Cámara de Senadoras y Senadores se inscriba, en letras doradas, una leyenda relativa al Primer Congreso Feminista, celebrado en 1916 en el estado de Yucatán.

“Esta iniciativa tiene como objetivo honrar la memoria de aquellas 620 mujeres que participaron en este evento, que es un hito en el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país”, afirmó la presidenta del Senado.

La presidenta del Senado también informó sobre su asistencia a la 89 Convención Bancaria, donde estuvo presente la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“En ese foro, la mandataria anunció que el objetivo es que durante este año todos los pagos en gasolineras y en casetas de cobro se realicen únicamente a través de tarjeta ”, refirió.

👉Como cada semana, te comparto lo más relevante que abordaremos en el @senadomexicano. Temas clave para el país y trabajo en favor del pueblo de México. Mantente al tanto de lo que viene. ▶️ pic.twitter.com/2v2jrR3iOc — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr