Van por fondo para pagar fianzas de paisanos en EU

El Gobierno de México alista la creación de un fondo por medio del cual asumirá el costo de las fianzas de migrantes mexicanos, detenidos en Estados Unidos en el marco de la política antiimigratoria que impulsó Donald Trump.

Al hablar de las acciones que instruyó para atender a los paisanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que también se buscará apoyarles con el costo para conseguir su liberación de los centros de detención a los que son trasladados.

“Muchos compatriotas no pueden salir de los centros de detención porque tienen que pagar una fianza, y estamos haciendo una bolsa para que podamos ayudarles a pagar la fianza y que puedan salir de los centros de detención. Son, por lo menos, algunas de las acciones que estamos desarrollando. Y siempre: nuestro apoyo, solidaridad, y nuestro reconocimiento a todas y todos los mexicanos que viven en Estados Unidos”, declaró.

200 mil connacionales deportados en lo que va del sexenio

La mandataria también especificó que desde el 20 de enero, cuando inició el gobierno de Trump, a la fecha, se ha deportado a 152 mil 592 personas de las que 140 mil 706 son mexicanos y 11 mil 886 extranjeros. En cuanto al balance de su propio sexenio, detalló que ya van 217 mil 109 deportados, de los que 200 mil 540 son mexicanos.

Recordó que en casos de detención, la instrucción girada a los consulados es la de mantenerse en los centros a donde son llevados los capturados para garantizar que sus derechos sean respetados.

“Buscamos en estos casos o apoyar legalmente, si hay la consideración de que pueden permanecer en EU, o buscar que sean enviados a México lo más pronto posible para poder acercarse a sus familias con todos los apoyos integrales que damos aquí (…) llevarlos directamente a sus poblados y conseguirles empleo para que puedan desarrollar una vida en nuestro país”, resaltó.

La mandataria reiteró su rechazo a las violaciones a los derechos humanos de los paisanos y recordó que esto ha sido externado a Trump durante las conversaciones sostenidas, así como al secretario de Estado, Marco Rubio.

Sheinbaum Pardo también mencionó que, en defensa de los connacionales, se han enviado escritos diplomáticos a dicho gobierno por algunos casos particulares relacionados a la forma en que se procesa a los mexicanos.

“Y hemos hecho muchísimas notas diplomáticas sobre casos específicos y sobre, en general, este trato que reciben las y los migrantes y, particularmente, las y los migrantes mexicanos. Por todas las vías diplomáticas hemos mostrado nuestra desaprobación a esta forma de detención a los migrantes”, recalcó.

Asimismo, sostuvo el llamado a reconocer el papel de los mexicanos para el desarrollo de aquel país, al mencionar que no todos los que salen rumbo a aquella nación son criminales, sino que se trata de “personas honestas que buscan ayudar a sus familias en México y que sin ellos la economía de EU no sería lo que es”.

En ese marco, la Presidenta adelantó que a partir de la próxima semana, se dedicarán espacios de las conferencias de los viernes a los migrantes para informar sobre el impacto de los paisanos en territorio estadounidense.

Sheinbaum Pardo también comentó que se desplegaráun programa especial junto a la Guardia Nacional, y se habilitará una línea telefónica específica para brindar atención a los paisanos que llegan para visitar a sus familias en esta temporada decembrina.