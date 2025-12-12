Arriban 7.5 millones de peregrinos





El alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, aseguró que hay una afluencia mayor de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe este año, por lo que se tiene previsto que se rompa un nuevo récord.

Del 5 al 10 de diciembre acudieron un millón de feligreses y, hasta las 19:00 horas de ayer, se tenía un acumulado de 7.5 millones de visitantes.

El alcalde aseguró que este 2025 se romperá el récord de feligreses del año previo, que fue de 13 millones, para lo cual desplegó el denominado Operativo Basílica 2025, una estrategia de seguridad en coordinación con la Jefatura de Gobierno, que contará con el acompañamiento de cinco mil 80 policías y 10 mil funcionarios de las dependencias ciudadanas.

Destacó que este año el dispositivo de seguridad se complementa con la tecnología del Centro de Inteligencia de la alcaldía, desde donde se monitorean 500 cámaras de videovigilancia instaladas dentro del primer cuadrante de la demarcación, con lo cual se logró la detención de 50 personas que extorsionaban a los peregrinos con cuotas de hasta mil 500 pesos por un lugar de estacionamiento.

La alcaldía, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Profeco, clausuró tres tiendas que vendían productos a costos excesivos.

El alcalde destacó que la Gustavo A. Madero desplegó 250 elementos de la Policía Auxiliar y 112 patrullas, cinco juzgados cívicos móviles, así como 10 mil 600 servidores públicos con distintivos uniformes rosas que brindan información, salud, albergue y ceden el paso a los peatones que provienen de todos los estados de la república y del mundo.

Ahondó que médicos y mil 500 paramédicos y enfermeras son encargados de dar atención a personas que llegaron deshidratadas o con cansancio extremo, para lo cual se establecieron carpas de atención, así como ambulancias, unidades de servicios médicos propios de la alcaldía y tres helipuertos en caso de emergencia.

Detalló que es el primer operativo donde, en coordinación con la Agencia de Atención Animal, se brinda atención a los llamados Perros Peregrinos, lo que al momento dio un resultado de diez canes rescatados. También se cuenta con dos motopuertos para estacionar los vehículos, así como 20 puntos de pernocta.

Agregó que el operativo cuenta con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se realizó la coordinación para desplegar elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional sobre la avenida Calzada de Guadalupe para ayudar a tareas de seguridad ciudadana.