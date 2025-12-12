Cárteles mexicanos causan caos y dañan a EU, acusa Noem

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó ante un subcomité de la Cámara de Representantes que los cárteles mexicanos son responsables de generar “caos” y de perjudicar directamente los intereses de su país.

Durante su intervención, Noem señaló al Cártel de Sinaloa (CDS) y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones que operan con fuerza en la frontera y representan una amenaza constante para la seguridad estadounidense.

“Hemos visto crímenes terroristas contra niños estadounidenses y sus familias, de parte de los migrantes criminales que nunca debieron entrar al país en primer lugar. Organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación causan caos y hieren al pueblo estadounidense”, dijo.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con el petróleo confiscado, una acción condenada por el Gobierno venezolano, que lo calificó de "asalto".

La comparecencia estuvo marcada por tensiones políticas. Legisladores demócratas cuestionaron su desempeño y la acusaron de agravar el panorama de seguridad con la política de deportaciones impulsada por el gobierno de Donald Trump. Incluso, algunos pidieron su renuncia al señalar que, bajo su mando, el país se ha vuelto “menos seguro”.

La participación de Noem se realizó después de que el presidente Trump declarara a varios grupos delictivos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, entre ellos Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y La Nueva Familia Michoacana.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un congresista criticó duramente su gestión, afirmando que, si el presidente Trump no la destituye, ella debería considerar dejar el cargo. Al respecto, la secretaria de Seguridad respondió con ironía y aseguró que esas críticas sólo demuestran que está “haciendo bien su trabajo”.

La sesión concluyó de forma abrupta cuando la funcionaria abandonó la sala antes de que terminara la audiencia, seguida por un grupo de manifestantes que expresaba su rechazo a sus políticas migratorias y de seguridad.

Los señalamientos de la encargada de Seguridad Nacional se dan en el contexto de las declaraciones recientes del presidente republicano, quien no descarta la posibilidad de realizar operaciones militares en territorio mexicano para combatir al narcotráfico.

Además, Trump ha mostrado frontalidad en su estrategia contra organizaciones criminales en otros países, como los 22 ataques a supuestas narcolanchas en aguas del Caribe —principalmente en Venezuela—, acciones que han resultado en la muerte de 87 personas.

En ese mismo tono, Noem también aprovechó para referirse a los migrantes que buscan ingresar de manera irregular a Estados Unidos, a quienes acusó de protagonizar ataques contra niños y familias, sin presentar evidencia durante la audiencia.

Cabe destacar que su comparecencia ante los congresistas se realizó en medio de intensas jornadas de redadas migratorias en distintas ciudades estadounidenses. Recientemente, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde el inicio de la administración de Donald Trump, han sido deportados casi 141 mil mexicanos.

“De ellos, el 35 por ciento fue deportado vía aérea y alrededor del 70 o 65 regresaron por vía terrestre”, detalló Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración, durante una de las conferencias matutinas de la Presidenta Sheinbaum.

Extienden “zona militar” en la frontera de California

› Por Claudia Arellano

La administración Trump declaró “zona militarizada” gran parte de la frontera sur entre el estado de California y nuestro país, una medida que facilitará la actuación del Ejército estadounidense en esta zona y permitirá a los militares detener a migrantes en el marco de la emergencia nacional decretada en enero.

El Departamento del Interior indicó que, de esta forma, se “transferirá la jurisdicción” de gran parte de la frontera californiana con México a las Fuerzas Armadas para que desempeñen un “papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional”.

Además, la dependencia ha calificado este sector como una “zona de gran tráfico” en relación con el cruce “ilegal” de personas. Por su parte, la Guardia Fronteriza ha señalado que los intentos de atravesar este punto han caído hasta registrar niveles mínimos no vistos desde la década de los 60.

140 mil 706 mexicanos han sido deportados desde enero

Con la nueva designación del gobierno de Trump, este tramo de la línea limítrofe pasa a estar bajo el mando de las bases militares situadas en la zona. Esto facilitará las operaciones de arresto y las eventuales deportaciones de quienes accedan de forma irregular al territorio estadounidense.

La medida coloca largos tramos de la frontera bajo la supervisión de bases militares cercanas, facultando a las tropas estadunidenses para detener a personas que ingresan ilegalmente al país y eludir una ley que prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil.

La acción se realiza bajo la autoridad de la emergencia nacional que declaró Trump en la frontera sur durante su primer día en el cargo.

La estrategia militar comenzó en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros de la frontera en Nuevo México, y luego fue expandida a porciones de la frontera en Texas y Arizona. La zona militarizada recién designada se extiende casi desde los límites con Arizona hasta la Reserva Natural Otay Mountain, atravesando Imperial Valley y comunidades fronterizas como Tecate, California, del otro lado de la frontera con la ciudad mexicana del mismo nombre.