Extienden “zona militar” en la frontera de California





La administración Trump declaró “zona militarizada” gran parte de la frontera sur entre el estado de California y nuestro país, una medida que facilitará la actuación del Ejército estadounidense en esta zona y permitirá a los militares detener a migrantes en el marco de la emergencia nacional decretada en enero.

El Departamento del Interior indicó que, de esta forma, se “transferirá la jurisdicción” de gran parte de la frontera californiana con México a las Fuerzas Armadas para que desempeñen un “papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional”.

Además, la dependencia ha calificado este sector como una “zona de gran tráfico” en relación con el cruce “ilegal” de personas. Por su parte, la Guardia Fronteriza ha señalado que los intentos de atravesar este punto han caído hasta registrar niveles mínimos no vistos desde la década de los 60.

140 mil 706 mexicanos han sido deportados desde enero

Con la nueva designación del gobierno de Trump, este tramo de la línea limítrofe pasa a estar bajo el mando de las bases militares situadas en la zona. Esto facilitará las operaciones de arresto y las eventuales deportaciones de quienes accedan de forma irregular al territorio estadounidense.

La medida coloca largos tramos de la frontera bajo la supervisión de bases militares cercanas, facultando a las tropas estadunidenses para detener a personas que ingresan ilegalmente al país y eludir una ley que prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil.

La acción se realiza bajo la autoridad de la emergencia nacional que declaró Trump en la frontera sur durante su primer día en el cargo.

La estrategia militar comenzó en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros de la frontera en Nuevo México, y luego fue expandida a porciones de la frontera en Texas y Arizona. La zona militarizada recién designada se extiende casi desde los límites con Arizona hasta la Reserva Natural Otay Mountain, atravesando Imperial Valley y comunidades fronterizas como Tecate, California, del otro lado de la frontera con la ciudad mexicana del mismo nombre.