¿Islamofobia?

Dicen que unas veces es porque se desnortea o confunde y otras por sus argumentos. El caso es que en la Suprema Corte de la que casi siempre se habla —y no siempre bien, nos comentan— es de quien se hace llamar a sí misma ministra del pueblo. Y es que Lenia Batres Guadarrama, para muchísima gente, incluidas personas progresistas, esta vez se voló la barda. Y es que la togada se posicionó en contra de amparar y proteger a dos mujeres musulmanas a quienes no se les otorgó un pasaporte mexicano por no descubrirse la cabeza a la hora de tomarse la fotografía. Para Batres, fallar a favor de estas ciudadanas sería como llegar “a extremos de permitir la poligamia ante el registro civil, los sacrificios de animales por prácticas de santería” o incluso “el sometimiento de niñas y niños a prácticas religiosas como la mutilación genital que prevén algunas religiones”. No ha faltado quien le cuestione si con esos argumentos no es ella la que está llegando a extremos. Al final, por cierto, perdió la votación y se concedió el amparo.