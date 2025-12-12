Registran primer caso de influenza A H3N2 en México

Imagen ilustrativa de una persona en la CDMX con cubrebocas.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que este viernes se registró el primer caso de influenza por virus A H3N2 subclado K en México, si bien el paciente infectado ya recibió tratamiento, gracias al cual se recuperó de la enfermedad.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó la infección de un paciente en México por esta enfermedad, que en la prensa internacional ha sido conocida como “super gripa”.

Aspecto de personas en México con cubrebocas y careta. ı Foto: Cuartoscuro

No especificó en qué entidad de la República se registró la infección.

Además, remarcó que la persona infectada recibió el tratamiento necesario, gracias al cual se recuperó y salió de riesgo.

“La Secretaría de Salud informa que, el día de hoy, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, escribió la SSa en su tarjeta informativa.

El jueves, la SSa había descartado que esta variante de influenza hubiera llegado a territorio nacional, por lo cual este contagio representaría la entrada a México de esta enfermedad.

Influenza A H3N2 es similar a influenza estacional, aclara SSa

Por otro lado, la SSa reiteró que la influenza por el virus A H3N2 es similar a la influenza estacional que circula cada año, lo cual implica que su manejo clínico es similar y su principal medida de prevención es la vacunación.

Por lo anterior, la SSa reiteró a la ciudadanía la invitación a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada, entre ellas la de la influenza estacional.

Asimismo, enfatizó que, en caso de que una persona dé positivo a influenza, se atienda de forma temprana para recibir tratamiento antiviral en caso de ser necesario.

La SSa reiteró las medidas básicas de salubridad como el uso de cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

