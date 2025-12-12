Sheinbaum conversa con el Papa León XIV y le extiende invitación a visitar México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el Papa León XIV, a quien extendió una invitación formal para visitar México.

Por medio de redes sociales, la mandataria federal informó que el diálogo se realizó con motivo del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

El Papa León XIV saluda a los fieles en el Vaticano a bordo del papamovil. ı Foto: Reuters

En su publicación, destacó que el máximo pontífice envió bendiciones al país. También señaló que ambos coincidieron en que la Virgen de Guadalupe representa paz y forma parte de la identidad del pueblo mexicano.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.



La publicación fue acompañada de una fotografía tomada en Palacio Nacional, donde se observa a Sheinbaum Pardo conversando por teléfono, sonriente, y acompañada por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Hace unas semanas, la Presidenta había adelantado que se buscaría realizar esta llamada para extender la invitación al pontífice, quien previamente había expresado su interés por visitar la Basílica de Guadalupe, un viaje que el Gobierno de México intentará concretar en 2026.

