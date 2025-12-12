Unen fuerzas contra extorsión Gobierno federal y estados

Por ser un delito que continúa afectando a la ciudadanía, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la extorsión representa el reto mayor a enfrentar el siguiente año y para ello, ayer se fijó un acuerdo con las y los 32 gobernadores para robustecer el combate a este delito.

Al encabezar la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, desde Palacio Nacional, la mandataria hizo un llamado a avanzar en la erradicación de este delito, como se ha conseguido hacer en otros ilícitos.

“¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados.

El Dato: En 14 meses de gobierno se han detenido 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, y se han asegurado más de 20 mil armas y 311 toneladas de droga.

“Afecta de manera distinta en cada estado, hay estados con mayor presencia de este delito, estados que prácticamente no lo tienen, pero que necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atender”, dijo.

Recordó que entre los cambios que se impulsaron para el combate a este delito se creó el registro de telefonía celular para evitar que los teléfonos sean utilizados para cometer extorsiones.

“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, dijo.

102 mil llamadas recibidas en el 089 por el delito de extorsión

En este contexto, la mandataria extendió un agradecimiento a los titulares de Defensa Nacional, Ricardo Trevillo, y de Marina, Raymundo Morales, así como a los gobernadores por su colaboración con la estrategia, sin importar el partido del que provienen.

Durante la sesión, se aprobaron 11 nuevos acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyo primer bloque está enfocado en atacar la extorsión, al instruir a todos los gobernadores a homologar la legislación en la materia; además, la Fiscalía General de la República (FGR) emitirá un manual de operación para las fiscalías o unidades encargadas de recibir, investigar y perseguir el delito, para lo cual se tendrá como límite febrero de 2026.

Otro de los acuerdos tomados en el Consejo fue la actualización de la certificación policial, ya que su integración vigente data de 2016.

“La modernización de estos componentes garantiza que la certificación policial no sea un un mero trámite formal, sino un proceso sólido que asegure competencias profesionalismo y legitimidad, fortaleciendo con ello la confianza ciudadana y la capacidad operativa de las corporaciones en todo el país”, dijo la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

La presidenta Claudia Sheinbaum con miembros de su gabinete y los 32 gobernadores, ayer. ı Foto: Especial

También se revisó homologación de academias, certificación de áreas de inteligencia e investigación y actualización de los lineamientos del 911 y 089. En materia de información, se reportaron nuevas metodologías del SNSP, incluida la medición diaria del homicidio doloso, la eficiencia ministerial y la incorporación de la Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó los resultados a la baja en la incidencia delictiva dados a conocer desde el martes; no obstante, enfatizó también que la extorsión es el que más preocupa particularmente a los productores.

Mencionó que la armonización en el marco normativo contra este ilícito permitirá dotar de certidumbre a las víctimas y contar con herramientas y criterios uniformes.

El funcionario agradeció a los gobernadores por su disposición para sumar esfuerzos en la atención a la seguridad.

Al cierre del Consejo, cuatro gobernadores en representación de cada partido político que tiene mandatarios locales en el país, Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, emitieron un mensaje de respaldo a la estrategia, pero también manifestaron inquietudes, como el de Nuevo León, Samuel García, quien expuso que hay disposición para homologar su legislación para el combate a extorsión, sin embargo, acusó enfrentar un bloqueo por parte de los legisladores.