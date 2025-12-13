A la cita con o sin propuesta

Con la noticia de que sin llevar consigo la propuesta formal del Consejo General del INE, la presidenta del mismo, Guadalupe Taddei, acudirá el próximo lunes a una cita con Pablo Gómez, cabeza de la Comisión Presidencial para la elaboración de la reforma electoral. La funcionaria irá al frente, se informó ayer, de un grupo de representantes de organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral, que entregarán sus propias propuestas para enriquecer la reforma. El jueves se conoció que Taddei tenía previsto entregar la que sería la propuesta del INE, pero una inmensa mayoría de consejeros bateó el borrador que les presentó con el argumento de que estaba mal hecho. Sin embargo, nos hacen ver, no está en Taddei plantar a Gómez, ni debilitar la interlocución del INE con el Gobierno en este delicado asunto, así que en la reunión la hará de “puente” con las organizaciones. ¿Qué tal?

